Propósitos y compromisos para 2023

El inicio de un nuevo año es un buen momento para comprometerse en nuevos planes y proyectos a realizar en el año que comienza. Se espera que el Presidente de México también se plantee sus compromisos y propósitos, consultando entre personas conocedoras y pensantes de la realidad política y social del País y así, tal vez se encuentre con una visión diferente a lo que él ha tratado de imponer a México y a los mexicanos. Sus propósitos podrían ser:

1. Me comprometo a gobernar más y mejor; a “bajarle a las mañaneras”, en cantidad y duración.

- Hablar de asuntos comprobados o comprobables y a no decidir con “otros datos”, que nadie puede verificar.

- Realizaré una evaluación de los funcionarios públicos actuales para sustituir a los incapaces, “aviadores” y faltos de experiencia en la función pública y a buscar personas con conocimiento, experiencia, honestas y capaces para cubrir los puestos en el gobierno.

- Revisaré la tramitología y la metodología de los procedimientos públicos para reorganizarlos, simplificarlos y mejorarlos.

2. Propondré una nueva política de seguridad pública para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico:

- Se investigarán todos los homicidios y masacres, secuestros, extorsiones y otros-

- Se determinará claramente el papel del Ejército en cuanto a su actuación como fuerza de apoyo a la Guardia Nacional, la que se reorganizará como la única fuerza policiaca civil no militarizada.

- Se investigarán a fondo las desapariciones y se apoyarán y coordinarán los trabajos de “las buscadoras” de desaparecidos.

3. Me comprometo a no atacar a la prensa y a los periodistas y demás medios de comunicación.

- Reconoceré que quien gobierna no debe atacar a ninguno de sus gobernados, y en cambio estos tienen todo el derecho de criticar a su gobernante.

4. Reorganizaré todo el sistema nacional de salud, estableciendo el Derecho Universal a la Salud a través del Sistema de Bienestar para todos los que no cuenten con seguridad social.

- Reorganizaré el sistema de distribución y surtimiento de medicamentos con apoyo de laboratorios y empresas profesionales.

- Se elaborará un plan de vacunación universal.

- Se asignarán recursos a hospitales y clínicas para equipamiento, sueldos a médicos y enfermeras, aunque se tenga que retirar recursos de otros proyectos.

5. Se elaborará una Política Nacional de Educación que incluya atención y equipamiento de escuelas:

- Se repondrán las de Escuelas de Tiempo Completo con nuevos lineamientos y presupuesto suficiente.

- Se elaborará una estrategia de apoyo al Magisterio en sueldos y prestaciones, principalmente a los maestros del medio rural.

- Se apoyará a las Universidades públicas del país con presupuesto suficiente y equipamiento tecnológico.

6. Se establecerá una Política para el desarrollo tecnológico y científico de México, impulsando la innovación, investigación y competitividad del país

- Se reorganizará el Conacyt y se apoyará al CIDE y a los investigadores de cualquier ideología, con becas y presupuesto para investigación.

7. Se planteará una política de protección del medio ambiente y se reducirá la utilización de carbón y combustóleo en la CFE:

- Se impulsarán los proyectos de plantas generadoras de energía verde.

- Se aceptará la participación privada en la exploración y explotación de campos petroleros principalmente en aguas profundas.

- Se controlarán y eliminarán los actos de “huachicol” con leyes más estrictas y sancionatorias.

- Se iniciará un plan de rescate financiero de Pemex, aplicándole menos impuestos para que cubra sus deudas de corto y largo plazo.

8. Se planteará una política de forestación, reforestación y protección de bosques, saneamiento de fuentes de agua, playas y esteros.

- Se apoyará a agricultores, ganaderos, pescadores y en general a productores de alimentos para aumentar su productividad.

9. En relaciones internacionales me comprometo a no pelearme con los países amigos y con los que tenemos relaciones comerciales y a respetar el Principio de No Intervención.

10. Propondré una política de migración en coordinación con Estados Unidos, países de Centro América y el Caribe.

11. Se apoyará a la micro, pequeña y mediana empresa para la creación de empleo, disminuir la economía informal y combatir la pobreza.

12. Respetaré a los organismos ciudadanos y al IFE, así como al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

Quiero terminar mi gobierno en paz y con reconocimiento de todos los mexicanos.

Feliz Día de los Inocentes y de Año Nuevo 2023.