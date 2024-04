Le urge a Sinaloa el buen uso y cuidado del agua y le es urgente al centro del País que ya no tiene agua ni para beber en muchas colonias y poblaciones.

En momentos en que se están sufriendo en México las consecuencias de nuestra irresponsabilidad como gobierno y como ciudadanos, al no decidirnos a cuidar y mejorar el medio ambiente, el Grupo de Xóchitl-Lovers invitó al doctor Rito Vega Aviña, presidente del Consejo Ciudadano de Ecología y principal autor de la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Sinaloa, para que coordinara la mesa de Ecología y Desarrollo Ambiental, y obtener de los ciudadanos las inquietudes y propuestas para atender este problema y entregar los resultados a la candidata Xóchitl Gálvez y a los candidatos al Senado y a las diputaciones federales y estatales.

La agenda, aunque se presentó al Gobierno del Estado y a los presidentes municipales hace prácticamente 10 años, su contenido y propuestas de reforma y creación de leyes que obligaran al cuidado del ambiente, tienen todavía vigencia y urgencia, pues la situación se ha complicado todavía más.

Sinaloa sufre de falta de agua, pues sólo las tres presas que surten al valle agrícola de Culiacán tienen casi mil millones de metros cúbicos menos agua que en la misma semana de 2023 y cuentan sólo con 12 por ciento de su capacidad, lo cual sólo alcanzaría para los próximos tres meses en la agricultura, después de los cuales hay que esperar las lluvias, que, por cierto, se prevé sean menores ante la presencia del fenómeno denominado “la niña”, que provoca un menor volumen de lluvias.

Le urge a Sinaloa el buen uso y cuidado del agua y le es urgente al centro del País que ya no tiene agua ni para beber en muchas colonias y poblaciones.

Dentro de las mesas temáticas de los Xóchitl-Lovers también hubo una mesa dedicada al agua en Sinaloa, que fue la que más proponentes tuvo, precisamente integrada por agricultores y ganaderos del estado.

La Agenda Ambiental que se propuso en la mesa contiene, además de las reformas a la legislación y el análisis de los compromisos internacionales acordados y firmados por México, cuatro sub agendas con sus correspondientes diagnósticos, las políticas públicas necesarias y el análisis situacional de la Sub agenda Azul, sobre la situación hídrica en ríos, lagos, bahías, esteros y mares en general; la Sub agenda Verde, sobre la zona forestal, las zonas protegidas y los recursos biológicos; la Sub agenda Gris, referente a la contaminación de suelo, aire, agua y pérdida de biodiversidad; y por último, la Sub agenda de transversalidad, sobre el cambio climático, la educación ambiental y la correlación entre las tres agendas mencionadas.

Cada una de las sub agendas contiene su problemática y sus propuestas y en total se suman 56 problemas y 124 propuestas.

Tal vez algunos de los asuntos tratados ya han sido atendidos, o por lo menos medianamente solucionados, la mayoría siguen pendientes y algunos agravados, como la falta de agua, los incendios y la tala en los bosques de Sinaloa y de México.

Los mexicanos no hemos querido percatarnos de que, en buena parte, la falta de lluvias suficientes y oportunas es por la terrible deforestación que estamos permitiendo por la falta de prevención y cuidado oportuno de los incendios, sean accidentales o provocados. La Conafor, responsable de esto, ha sufrido constantes recortes presupuestarios, se han abandonado las torres de vigilancia y no se cuenta con el equipo suficiente y adecuando para atacar los incendios; ahora son campesinos y pobladores voluntarios los que acuden a apagar los incendios, casi con las “puras manos”.

Además, la grosera e impune tala de árboles que realizan malos mexicanos que sólo ven su provecho personal y muchas veces con el contubernio de las propias autoridades; hay que repetir lo dicho en un artículo anterior: “sin árboles, no hay agua” y sin agua no habrá alimentos.

Urge también la educación ambiental, desde las escuelas primarias y pre primarias, para lo cual habría que iniciar con la sensibilización del magisterio, los padres de familia, las autoridades y ciudadanos en general.

Se requiere también la creación de Consejos Municipales de Cambio Climático para cuidar y atender los problemas ahí donde se están generando, para eliminar desechos contaminantes y el desperdicio del agua.

En fin, los candidatos tienen, en esta agenda, múltiples propuestas, no sólo de reacción ante la problemática actual, sino propuestas de acción afectiva para recuperar al México limpio que una vez tuvimos.

-

cp_rafaelmorgan@hotmail.com