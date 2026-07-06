Propuesta de nueva Secretaría para el estado de Sinaloa

Existe una deuda histórica del estado con los cientos de miles de sinaloenses que viven fuera del País. Ha llegado el momento de incorporar a la agenda pública la creación de una Secretaría del Migrante Sinaloense

Dentro de pocos meses comenzará formalmente la disputa por la Gubernatura de Sinaloa. Como sucede cada seis años, escucharemos promesas sobre seguridad pública, crecimiento económico, salud y educación. Son temas indispensables. Sin embargo, existe una deuda histórica del estado con los cientos de miles de sinaloenses que viven fuera del País. Ha llegado el momento de incorporar a la agenda pública la creación de una Secretaría del Migrante Sinaloense.

La idea no es propia, como tampoco lo es nueva, ni descabellada, pues Sinaloa comparte características muy similares con otras entidades donde ya existen Secretarías del Migrante, como en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.

Según el Inegi, en su Censo del año 2020, en Sinaloa se tenía registró de 656, 351 personas que emigraron al extranjero. Lo hicieron a Estados Unidos, principalmente (el 88 por ciento de ellos). El 63.5 por ciento de esa población sinaloense en Estados Unidos se concentra en el estado de California, seguido muy por debajo por los estados de Arizona (8.4 por ciento), Nevada (4.9 por ciento), Texas (3.9 por ciento) y Utah (2.3 por ciento). Entre los principales municipios expulsores se encuentra Culiacán, cuya cifra de emigrantes alcanza el 31.5 por ciento, Mazatlán con el 12.53 por ciento, Ahome con 12.22 por ciento y El Rosario con el 10.26 por ciento.

La creciente emigración de sinaloenses se debe, por una parte, a las condiciones socioeconómicas de la entidad que alientan la búsqueda de mejores condiciones de vida, sumándose la demanda de fuerza de trabajo en California. Además, las redes sociales y familiares que han consolidado en la Unión Americana han impulsado esta movilidad humana.

Nuestros paisanos sinaloenses mantienen una estrecha relación con sus comunidades de origen, tanto que, en el año 2025, Sinaloa recibió la cantidad de 10 mil 822 millones de dólares por concepto de remesas.

Se calcula que 4.6 por ciento de los hogares sinaloenses reciben remesas, pero la importancia de este recurso radica en que se trata de dinero que llega de manera directa a las familias económicamente más vulnerables.

Estos datos “duros” son suficientes para poner atención a la población sinaloense migrante por parte del Gobierno del Estado.

Entre las atribuciones de estas secretarías en los estados mencionados arriba son: “instrumentar y ejecutar las políticas de atención a migrantes, para garantizar que éstos y sus familias se vean protegidos. Mediante mecanismos e instrumentos que salvaguarden el respeto a sus derechos y a las prerrogativas reconocidas por organismos internacionales”. Además de “formular, promover, instrumentar y evaluar las políticas públicas para los migrantes, a fin de fomentar integralmente su desarrollo económico, social, cultural y político”.

En el caso de la Secretaría del Zacatecano Migrante, cuenta con programas de fomento al desarrollo con colaboración de clubes de migrantes, apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura social comunitaria, servicios comunitarios y educativos, cofinanciados por el Gobierno del Estado y los migrantes organizados.

El primer objetivo de cualquier migrante es satisfacer las necesidades individuales o familiares, pero una vez establecidos en el país de arribo también llega a generarse el compromiso de contribuir a obras colectivas o públicas en la localidad o comunidad de origen mediante la formación de clubes u organizaciones.

Estos clubes de inmigrantes juegan distintos papeles, pero todos tienen como común, el organizar a la comunidad en contra de la discriminación social y laboral, orientar a sus compatriotas en aspectos legales, laborales, educativos, médicos y sociales, sufragar los costos de las deportaciones de paisanos y repatriar los restos de migrantes fallecidos en Estados Unidos.

En cuanto a esto, cabe decir que existen actualmente alrededor de 20 clubes de migrantes sinaloenses en la Unión Americana, todos dispuestos a colaborar con una posible Secretaría del Migrante.

Por todo lo que aportan económica, social, política y culturalmente al estado de Sinaloa, nuestros paisanos sinaloenses en el extranjero merecen una Secretaría de Estado que promueva el desarrollo y bienestar de ellos y sus familias, tanto en éste, como en el otro lado de la frontera.

Es cuanto...