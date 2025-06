Proteger los océanos, un clic a la vez

Las redes sociales llegaron para quedarse, y hoy son una herramienta fundamental para el ciberactivismo permitiendo a todas y todos compartir, difundir y actuar con un clic. En nuestras redes sociales las personas que nos siguen encuentran una forma de hacer activismo al involucrarse en la protección de los océanos. Desde sus celulares, la gente puede dar visibilidad a las problemáticas y necesidades que enfrentan nuestros océanos.

Aunque las redes sociales son un ecosistema reciente, a veces pareciera imposible imaginarnos sin ellas. A mí me tocó vivir cuando todavía no existían. Recuerdo perfectamente cuando abrí mi primera cuenta en ellas: estaba en la universidad y no entendía su función, a diferencia de hoy, casi 20 años después, que se han convertido en una herramienta imprescindible para mi labor.

Muchos años han pasado desde entonces. Fui testigo de cómo nacieron otras más, y también, de cómo desaparecieron. Cómo se transformaron de páginas de álbumes de fotos de las vacaciones de los usuarios, a plataformas de entretenimiento, foros de discusión, espacios de creación de comunidad, de acceso a información, y claro, también de memes.

El fenómeno de las redes sociales es tan grande que ya tiene su propio día: el 30 de junio, Día Mundial de las Redes Sociales.

Creo que todos hemos escuchado críticas negativas a estas plataformas: que si son malas, que si es falsa la información que se comparte, que son espacios donde se propicia el ciberacoso, por decir algunas. Y desde luego, que se deben de cuestionar y tomar acciones para que sean espacios seguros para todas y todos, pero esto es un solo lado de la moneda.

Para Oceana, como para muchas otras organizaciones y proyectos, las redes sociales son una herramienta fundamental para nuestro trabajo del día a día. Es por medio de ellas que compartimos noticias sobre los temas que cubrimos. Por ejemplo, nosotros a diario publicamos información relevante, con base científica, sobre los océanos, para que las personas puedan conocer un poco más sobre las maravillas marinas, sus amenazas y las acciones que proponemos para protegerlas.

También son espacios donde anunciamos nuestras actividades, muchas de ellas públicas y a las que invitamos a todas las personas que nos siguen. Son un lugar para hacer preguntas, generar diálogo y crear comunidad, una red de protección para los océanos.

Las redes sociales de Oceana también ofrecen la oportunidad de ser parte de la marea, de sumarse a la acción con ejercicios tan fáciles como dar un “me gusta”, comentar y compartir.

En nuestras redes sociales las personas que nos siguen encuentran una forma de hacer activismo al involucrarse en la protección de los océanos. Desde sus celulares, la gente puede dar visibilidad a las problemáticas y necesidades que enfrentan nuestros océanos.

Al usar sus plataformas personales para compartir los contenidos, usan su voz para alcanzar nuevos espacios, nuevas audiencias. De este modo, pueden hacer llamados a los tomadores de decisión para escuchar a la ciudadanía, y actuar no solo a favor de los mares, sino de todas y todos los mexicanos, porque océanos abundantes significa un mejor futuro.

Hoy, en el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, quienes integramos el equipo de Oceana queremos comprometernos contigo a que en nuestras redes siempre encontrarás contenido confiable que te ayudará a conocer más sobre los océanos, a enamorarte de ellos e invitarte a ser parte de la solución con el poder de un clic como un primer paso para tomar acciones y lograr el cambio.

El autor es Guillermo Pérez, especialista en Comunicación de Oceana en México.