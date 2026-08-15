Protegidos en el papel, expuestos en el mar: los arrecifes de coral de Veracruz

...el tránsito constante de embarcaciones, el desarrollo portuario, la contaminación, los impactos sobre las pesquerías y las modificaciones en las comunidades biológicas ejercen una presión permanente sobre estos arrecifes

La ciudad y puerto de Veracruz han sido escenarios de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Desde hace siglos, este puerto fue la principal puerta de entrada y salida de mercancías entre Europa y América. Su posición estratégica lo convirtió en una ciudad amurallada capaz de resistir ataques de piratas e invasiones extranjeras. Sin embargo, frente a esta ciudad existe otro protagonista de nuestra historia del que pocas veces hablamos: los arrecifes de coral. Los arrecifes del actual Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano también ayudaron a construir la historia de la ciudad. Durante el siglo 17, muchas edificaciones comenzaron a levantarse con piedra múcara y bloques de coral extraídos de los arrecifes cercanos. Si alguna vez visitas Veracruz y recorres sus edificios históricos, vale la pena detenerse un momento a pensar que porciones de esos enormes muros alguna vez formaron parte de un ecosistema marino lleno de vida. Hoy esos arrecifes conforman el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, uno de los sistemas coralinos mejor estudiados del Golfo de México. Está integrado por 27 arrecifes y seis islas y cuenta con tres figuras internacionales y nacionales de conservación: fue decretado Parque Nacional en 1992, reconocido como sitio Ramsar en 2004 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. Paradójicamente, el mismo estudio señala que durante años la ausencia de un programa de manejo dificultó la implementación de acciones efectivas de conservación.

Un arrecife de coral que sostiene mucho más que biodiversidad