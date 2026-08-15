Protegidos en el papel, expuestos en el mar: los arrecifes de coral de Veracruz

La ciudad y puerto de Veracruz han sido escenarios de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Desde hace siglos, este puerto fue la principal puerta de entrada y salida de mercancías entre Europa y América. Su posición estratégica lo convirtió en una ciudad amurallada capaz de resistir ataques de piratas e invasiones extranjeras. Sin embargo, frente a esta ciudad existe otro protagonista de nuestra historia del que pocas veces hablamos: los arrecifes de coral.
Los arrecifes del actual Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano también ayudaron a construir la historia de la ciudad. Durante el siglo 17, muchas edificaciones comenzaron a levantarse con piedra múcara y bloques de coral extraídos de los arrecifes cercanos. Si alguna vez visitas Veracruz y recorres sus edificios históricos, vale la pena detenerse un momento a pensar que porciones de esos enormes muros alguna vez formaron parte de un ecosistema marino lleno de vida.
Hoy esos arrecifes conforman el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, uno de los sistemas coralinos mejor estudiados del Golfo de México. Está integrado por 27 arrecifes y seis islas y cuenta con tres figuras internacionales y nacionales de conservación: fue decretado Parque Nacional en 1992, reconocido como sitio Ramsar en 2004 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. Paradójicamente, el mismo estudio señala que durante años la ausencia de un programa de manejo dificultó la implementación de acciones efectivas de conservación.
El Sistema Arrecifal Veracruzano es mucho más que un paisaje submarino. Se trata del sistema arrecifal más desarrollado del suroeste del Golfo de México y el único ubicado junto a una gran zona metropolitana y a uno de los puertos comerciales más importantes del país. Esa cercanía ha convertido a estos arrecifes en un lugar donde conviven naturaleza, historia y una intensa actividad humana.
Los beneficios que generan alcanzan mucho más allá del mar. Alrededor de 500 familias dependen directamente de la pesca en la región, mientras que el turismo de playa y el buceo generan una importante derrama económica para Veracruz. Durante siglos, estos arrecifes han protegido la costa, alimentado comunidades y sostenido actividades productivas que forman parte de la identidad de este puerto.
Pero esa misma cercanía con la ciudad también representa uno de sus mayores desafíos: el tránsito constante de embarcaciones, el desarrollo portuario, la contaminación, los impactos sobre las pesquerías y las modificaciones en las comunidades biológicas ejercen una presión permanente sobre estos arrecifes.
A estas amenazas se suma otra que durante décadas ha marcado la identidad del Golfo de México: la industria petrolera. Desde la segunda mitad del siglo 20 hemos aprendido a imaginar este mar como un enorme proveedor de petróleo. Sin embargo, pocas veces pensamos que debajo de sus aguas también existen ecosistemas que sostienen biodiversidad, pesquerías, turismo y protección costera. Los recientes derrames nos recuerdan que los riesgos asociados a esta actividad no terminan cuando una plataforma deja de extraer petróleo: sus efectos pueden extenderse por kilómetros y alcanzar ecosistemas altamente sensibles como los arrecifes de coral.
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano representa una paradoja que debería invitarnos a reflexionar. Cuenta con algunas de las figuras de conservación más importantes del país y del mundo, pero continúa expuesto a múltiples presiones derivadas de las actividades humanas que ocurren dentro y fuera de sus límites. La conservación no termina cuando un área se decreta protegida. Requiere vigilancia, investigación científica, manejo efectivo y decisiones de política pública que coloquen la salud de los ecosistemas al mismo nivel que el desarrollo económico.
Porque de poco sirve que un arrecife esté protegido en el papel, si cada día está expuesto en el mar. Los arrecifes de Veracruz no solo resguardan siglos de historia; también pueden ayudarnos a construir un futuro donde el Golfo de México sea reconocido por la vida que alberga y no únicamente por el petróleo que esconde.