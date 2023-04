Sr. Director:



Desde mis primeros embarques, siendo yo un estudiante de náutica, he tenido el gusto de reseñar por escrito diversas vivencias que me han tocado en suerte disfrutar o sufrir. Tengo seleccionadas unas 150 “vivencias personales”, las llamo yo y, en algún momento (D. M. ), las voy a editar y a presentar en forma de un libro. Todas ellas son estrictamente reales, ajenas a la imaginación fantasiosa y volátil.

Como estamos pendientes de saber acerca de la suerte del yate velero con motor auxiliar que, supuestamente, zarpó de Mazatlán aunque nadie sabe cuándo llegó, ni dónde estuvo atracado ni cuántos días tuvo de estadía o si llegó al puerto de destino y si es de esos raros buques veleros que se les acaba el combustible y ya no pueden navegar con sus velas, a favor o en contra del viento (con viento largo o con viento ceñido dando bordadas) y, tan viejos (m's de 40 años) que, no tienen generadores eólicos para cargar sus baterías; Total: ¡¡¡ En qué desastres de ignorancia vivimos !!!.

Me viene a la memoria el día 2 de enero de 2009 en que nuestro periódico Noroeste Mazatlán divulgó la noticia de que el crucero de pasaje “Norwegian Star”, que se dirigía a Mazatlán desde Los Cabos, había recogido a un náufrago del yate velero con motor auxiliar “CARPE DIEM”, de bandera de USA, a unas 60 millas del extremo sur de la Baja California. El nombre del propietario del yate era Don Masingale, de 65 años, profesor de una universidad en California, USA y se encontraba navegando en solitario desde Puerto Vallarta con destino a La Paz, cuando detectó una entrada de agua en el cuarto de máquinas que pensó que no podría controlar y radió un MAYDAY (señal de socorro que se transmite automáticamente en frecuencia de emergencia internacional desde un aparato de radio construido para tales efectos). Esta señal fue captada por el U. S. Coast Guard en San Diego, CA. quien le instó a abandonar su buque en la balsa salvavidas si creía que no podría llegar a la costa más cercana sin controlar la vía de agua. El Sr. Masingale abandonó su buque y el U. S. Coast Guard emitió la alarma general resultando en el rescate del náufrago por el crucero de pasaje mencionado, que navegaba en las cercanías. Le revisaron médicamente, le dieron de cenar, le asignaron un camarote de cortesía y le trataron a cuerpo de rey.

Sin embargo, su velero no se hundió, según los subsecuentes reportes satelitales, por lo que después de levantar las actas correspondientes en la Capitanía de Puerto de Mazatlán, vino a nosotros para contratamos para la búsqueda de su yate, el cual no estaba asegurado y era su único patrimonio, según él. En cosa de unas tres horas alistamos nuestra embarcación LCM-8.-”FREE LANCER” (72’ x 19’ x 06’).- Dos motores Detroit Diesel 12-V71- 800 H. P., muy confiados, creyendo que la localización sería muy fácil al estar dirigidos por el U. S. Coast Guard y el apoyo satelital. Cuando llegamos a la primera posición proporcionada por San Diego no avistamos el velero mientras efectuábamos varios transectos de búsqueda apoyándonos con el radar del “FREE LANCER”, con alcance de 50 millas náuticas, con sensibilizador para la detección de delfines, de bandadas de pájaros y de aviones en vuelo rasante. Nuestro cliente se comunicó de nueva cuenta a San Diego, le dieron otra posición, navegamos otras horas, batimos el área con nuevos transectos de búsqueda y uso del radar. Nada. Nos dieron una nueva posición, otra navegación de varias horas, otra búsqueda en varios transectos, otra decepción.

Habíamos llegado al límite económico de las (72) horas de búsqueda contratadas por el cliente y él nos dio la orden de regresar a Mazatlán.

Yo estaba bien molesto con San Diego porque me di cuenta que ellos no estaban ajustando las variables oceanográficas para actualizar las posiciones que nos reportaban y ello nos enviaba al “país de nunca jamás”. Ellos, con más de 350 satélites meteorológicos computarizados alrededor del mundo!!!!!!!!!!!



