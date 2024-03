15/08/2022 por Explainedy

Adiferencia de otros animales, la mayoría de las ovejas no pueden arrojar pelo. Si una oveja pasa demasiado tiempo sin ser esquilada, se producen una serie de problemas. El exceso de lana impide la capacidad de las ovejas para regular su temperatura corporal. Esto puede hacer que las ovejas se sobrecalienten y mueran.

¿Pueden las ovejas vivir sin ser esquiladas?

Antes de que las ovejas fueran domesticadas (hace unos 11 o 13 mil años), la lana se soltaba de forma natural y se arrancaba cuando quedaba atrapada en ramas o rocas. Aunque las ovejas de Ouessant pueden sobrevivir como raza sin una esquila regular, no prosperan y las ovejas individuales pueden sufrir y morir debido a complicaciones por la falta de esquila.

¿Por qué las ovejas necesitan ser esquiladas?

La esquila mantiene frescas a las ovejas en los meses más cálidos y reduce el riesgo de infestación de parásitos y enfermedades. También reduce el riesgo de que las ovejas queden ‘amañadas’ o atascadas sobre sus espaldas, lo que puede hacerlas vulnerables al ataque de cuervos u otros depredadores.

¿La esquila daña a las ovejas?

Al igual que un corte de pelo, esquilar tampoco daña a una oveja. Es la capa superior de la piel de las ovejas que suele estar muerta. Pero el proceso de esquileo requiere habilidad para esquilar la oveja de manera eficiente y rápida sin causar cortes o lesiones a la oveja o al esquilador. La esquila es crucial para la salud de las ovejas.

¿No es cruel esquilar ovejas?

Por el contrario, para la mayoría de las ovejas modernas es cruel no esquilarlas. Las ovejas domésticas no mudan naturalmente sus abrigos de invierno. Si la lana de un año no se quita con la esquila, el crecimiento del año siguiente simplemente se suma, lo que resulta en ovejas que se sobrecalientan en el verano.

¿Es cruel obtener lana de oveja?

Mientras haya ovejas, se debe practicar la esquila para la salud e higiene de cada animal individual. Si una oveja pasa demasiado tiempo sin ser esquilada, se producen una serie de problemas. El exceso de lana impide la capacidad de las ovejas para regular su temperatura corporal. Esto puede hacer que las ovejas se sobrecalienten y mueran.

¿Cómo se deshacen naturalmente las ovejas de la lana?

Las ovejas no siempre necesitaban ser esquiladas; la gente cría ovejas para producir exceso de lana. Las ovejas salvajes (y ciertos tipos de razas de “pelo” como el Katahdin) se despojarán naturalmente de sus gruesos abrigos de invierno. Lo hacen rascándose el cuerpo contra los árboles y quitándose la pelusa extra a medida que el clima se calienta.

¿Cómo se sienten las ovejas después de ser esquiladas?

Si bien las ovejas no tienen necesariamente frío durante la esquila, pueden desarrollar estrés por frío después. La lana de oveja mantiene a los animales aislados de los elementos; esquilar la lana elimina parte de su protección natural y dificulta que los animales autorregulen su temperatura corporal.

¿A las ovejas les gustan los humanos?

Los científicos creen que pueden haber encontrado la respuesta, con investigaciones que muestran que los humanos se congregan como ovejas y pájaros, siguiendo inconscientemente a una minoría de individuos. Se necesita una minoría de solo el 5 por ciento para influir en la dirección de una multitud, y que el otro 95 por ciento lo siga sin darse cuenta.

¿Por qué los veganos no usan lana?

Más adelante abordaremos el aspecto de la crueldad de la lana, pero puede haber pocos argumentos en contra del hecho de que la producción de lana ciertamente explota a los animales para la confección. Entonces, solo por eso, la lana, obtenida de cualquier animal, no puede clasificarse como vegana.

¿Por qué a las ovejas les sigue saliendo lana?

Las ovejas cultivan lana como protección para ellas mismas. Como resultado, han evolucionado para producir suficiente lana para protegerse del frío y mantenerse frescos en el verano. Las ovejas salvajes no necesitan ser esquiladas. Su momento de muda ocurre cuando les beneficia.