Puharich y México

Biografía

Puharich nació en Chicago, Illinois, uno de los siete hijos de inmigrantes croatas. Su padre había emigrado de lo que entonces era el Imperio Austro-Húngaro, ingresando a los Estados Unidos en 1912 como polizón. En casa, los padres de Karel siempre lo llamaban ‘Andrija’, que aparentemente no era su nombre de nacimiento, sino el apodo que le dieron sus padres. Cuando Karel, cuando era niño, comenzó a asistir a la escuela, sus padres lo inscribieron con el nombre de ‘Henry Karl Puharich’, sintiendo que sería más fácil de aceptar con ese nombre que con el nombre extranjero ‘Karel Puharić’.

A partir de entonces, a menudo firmó con su nombre como ‘Henry Karl Puharich’. No comenzó a usar su apodo ‘Andrija’ como su primer nombre hasta algún momento en la última parte de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial , Puharich asistió a la Universidad Northwestern como estudiante en el Programa de Entrenamiento Especializado del Ejército. Obtuvo una Licenciatura en Filosofía y pre-medicina en 1943 y recibió su doctorado en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern en 1947. Su residencia se completó en la Fundación de Investigación Permanente en Oakland, California, donde se especializó en medicina interna.

De 1953 a 1955 se desempeñó como capitán en el Cuerpo Médico del Ejército y fue asignado como jefe del Servicio de Pacientes Ambulatorios, Dispensario del Ejército de EU, Centro Químico del Ejército, Edgewood Arsenal, Maryland. En ese momento ya estaba presentando trabajos sobre la posible utilidad militar de los fenómenos paranormales. Durante ese tiempo, estuvo entrando y saliendo de los Laboratorios de Investigación Edgewood Arsenal y Fort Detrick, reuniéndose con varios oficiales y funcionarios de alto rango, principalmente del Pentágono, la CIA y la Inteligencia Naval. El Edgewood Arsenal actualmente se llama oficialmente Edgewood Area of Aberdeen Proving Ground.

Puharich quedó impresionado por las historias sobre el psíquico holandés Peter Hurkos y lo invitó a los Estados Unidos en 1956 para investigar sus supuestas habilidades. En 1960, Puharich investigó sesiones de materialización en Camp Chesterfield, pero descubrió el uso de gasa para falsificar ectoplasma. Puharich se interpretó a sí mismo en la serie de televisión Perry Mason, en el episodio ‘El caso del médium entrometido’, en 1961. Realizó una serie de tres pruebas para ayudar a determinar la percepción extrasensorial del cliente de Mason acusado de asesinato. Durante la tercera prueba, se descubrió al asesino real.

En 1971, Puharich conoció al psíquico israelí Uri Geller y lo respaldó como un psíquico genuino. Puharich escribió una biografía de apoyo de Geller en 1974, un tema que había investigado con la ayuda de Itzhak Bentov, entre otros. Puharich también investigó a la cirujano psíquica mexicana Pachita. Uno de sus libros es The Sacred Mushroom: Key to the Door of Eternity, describe su trabajo con psíquicos.