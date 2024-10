Los pulpos son criaturas tan misteriosas como esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Su papel en el Golfo de México va más allá de ser una fuente de ingresos; son parte del equilibrio ecológico e indicadores de la salud de los océanos.

Cuando pensamos en pulpos, a menudo imaginamos que hay solo unas pocas especies, ya que muchas nos parecen similares a simple vista. Sin embargo, la realidad es que son criaturas sorprendentemente diversas: existen alrededor de 300 especies distribuidas por todos los océanos del mundo, las cuales varían en tamaño, desde apenas unos centímetros hasta los que alcanzan más de 9 metros de envergadura.

Estos fascinantes animales habitan desde aguas poco profundas hasta profundidades de más de 4 mil metros, y están adaptados a vivir en una gran variedad de entornos marinos.

Los pulpos poseen un conjunto de características asombrosas que les permiten prosperar en diferentes hábitats. Son cefalópodos, un grupo de invertebrados que también incluye a los calamares y a las sepias. A diferencia de muchos animales marinos, los pulpos tienen un cuerpo extremadamente blando, lo que les facilita escurrirse por aperturas increíblemente pequeñas. Su única parte dura es el pico, similar al de un loro, que utilizan para romper las conchas de sus presas como los cangrejos, los camarones y los moluscos.

Otro aspecto que vuelve tan fascinantes a los pulpos es su capacidad para resolver problemas complejos y usar herramientas. Además, son maestros del camuflaje. Mediante el control de los cromatóforos, un tipo de células especializadas en su piel, los pulpos pueden cambiar de color y textura para mezclarse con su entorno. Los cromatóforos contienen pigmentos que, al expandirse o contraerse, permiten a los pulpos adoptar diferentes colores en cuestión de segundos, haciéndose prácticamente invisibles. En caso de peligro, pueden liberar una nube de tinta que no sólo oscurece el agua, sino que también afecta el sentido del olfato del depredador, permitiendo al pulpo escapar.

En el Golfo de México, los pulpos juegan un papel fundamental tanto ecológica como económicamente. Entre las especies relevantes que se han reportado que se pescan en esta región se hallan el pulpo maya o pulpo rojo (Octopus maya), el pulpo común (Octopus insularis) y el pulpo patón (Octopus vulgaris). El pulpo maya es una especie endémica del Golfo de México, lo que significa que sólo se encuentra en esta región específica del mundo.

La pesca de pulpo tiene un lugar importante en la producción pesquera en México. A pesar de que se encuentra en el octavo lugar por volumen (peso en toneladas capturadas), ocupa el segundo lugar por valor (miles de pesos producidos). Esto demuestra la importancia económica de esta pesquería. Yucatán es el estado con mayor producción a nivel nacional, representando el 63 por ciento del total.

Estas especies no sólo poseen un gran valor económico, también juegan un importante papel en los ecosistemas. Al ser depredadores en sus hábitats, controlan las poblaciones de crustáceos y moluscos, manteniendo el equilibrio ecológico en los arrecifes y fondos marinos.

La autora es Mariana Reyna, coordinadora de Ciencia en Oceana en México.

