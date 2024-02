@FundarMexico / Animal Politico / @Pajaropolitico

Es un hecho que la iniciativa del Presidente no incluye todas las propuestas emanadas del proceso de consulta, pero es innegable que contiene el reconocimiento de derechos que históricamente han sido reivindicados por los pueblos. No olvidemos que el transitar de la lucha indígena nos ha mostrado que no es el todo o nada; hemos aprendido a persistir, a concretar poco a poco todas nuestras demandas históricas, reconocer que muchas de las propuestas hoy presentadas al Congreso constituyen un acto de justicia hacia los pueblos que siguen alzando la voz, voces que encontraron eco en líderes indígenas que hoy en el gobierno siguen impulsando una agenda que hace muchísimo tiempo no estaba en el Legislativo.