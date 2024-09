Está claro que Pemex no puede seguir operando sin tener acceso al crédito con costos razonables. Hay un enorme interés por parte de los capitales privados de apoyar al nuevo gobierno a lograr sus metas y colaborar con Pemex. Sólo faltan las reglas, y esas corresponden al gobierno entrante.

Para hablar de las finanzas de Pemex, es indispensable iniciar desde la gobernanza. El primer objetivo de la gobernanza es definir el propósito de una entidad para, posteriormente, establecer el sistema requerido para que dicho propósito se alcance a través de un sistema de reglas y procedimientos que permitan medir de manera constante el avance.

Es así que la primera pregunta que hay que resolver, idealmente de manera conjunta con la sociedad, es: ¿cuál es el gran objetivo de la empresa petrolera en el Siglo 21? Para responderla, es conveniente atender a sus circunstancias actuales.

Planteando un punto de partida, la producción de crudo no ha dejado de caer. El objetivo de 1.8 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) es -digamos- adecuado, en el sentido de que no es una señal de que no buscamos mucho más petróleo. Sin embargo, no deja de ser un objetivo que no está sostenido por la realidad geológica, operativa y financiera de la empresa. En las circunstancias de Pemex, la objetividad es indispensable. Se requiere una gobernanza que conozca a profundidad la problemática de la empresa y plantee soluciones realistas, congruentes con la realidad nacional y con la enorme necesidad de avance en la transición energética.

Considero que el nuevo gobierno tiene tres ventajas: 1) Por primera vez en su historia, las dos empresas de energía del Estado deberán alinearse a la visión de la Secretaría de Energía, la cual sabemos tiene muy clara la necesidad de la transición energética. 2) El equipo directivo está conformado por profesionales que además cuentan con una historia personal muy arraigada a Pemex. Es decir, tienen la oportunidad de ejercer un liderazgo que maximice el conocimiento y experiencia internos para encontrar la ruta de salida. Y 3) La dependencia de los ingresos petroleros está en mínimos históricos, lo cual, lejos de ser una debilidad, representa la enorme oportunidad para transformar de manera definitiva la codependencia de las finanzas públicas.