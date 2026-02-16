¿Qué es el amor?

El amor abre los ojos del ciego y cierra los oídos a cualquier obstáculo y reniego. Es inmortal melodía que te invita a danzar, y sonreír confiado al más cruento y nefasto azar

El amor es un universo formado por la conjunción de lo diverso. Es la amalgama de los recuerdos del porvenir, cincelada en la fragua donde se forja el porvenir de los recuerdos, y donde acuden sedientos quienes padecen la gozosa locura de los cuerdos.

En el amor, la ceniza retoma su forma original y se torna omnipresente, para que el pretérito ausente retorne sin prisa. El amor es celestial simposio cobijado con ardientes frases y refranes, donde palpitan encendidos menesteres y elíseos afanes.

El amor, en el alma etéreos paraísos despierta, para conjurar el hechizo del fantasma que la creía muerta. El amor es un camino de sorprendentes revelaciones, que enhebra un fino tejido para conquistar las más extrañas y hurañas constelaciones.

Quien bebe del amor, jamás alejará su boca del eterno frenesí que contagia y provoca, porque es vitalicio oasis que se renueva y jamás se agota. El amor es refrescante brisa que alivia el bochorno estival, transformando con su vibrante alquimia el aciago instante en perpetuo festival.

El amor renueva continuamente su historia, almacenando su elixir vital en el íntimo recinto de su memoria. En su peregrinar no existe el acaso y, si es genuino, en su camino no hay cabida para el fracaso, mucho menos se perfila el rostro del ocaso.

En el amor, la densidad se mide por su insondable intensidad, martillada al compás de los latidos de dos corazones perpetuamente enfebrecidos. El amor con mágica atracción urde, atrapar en sus envolventes redes a quienes con fruición aturde.

¿Vivo el amor? ¿Experimento el gozo de ser amado?