¿Qué es la Guerra Cognitiva y cómo protegernos?

Cuando un ciudadano mexicano es bombardeado diariamente con narrativas hiperpartidistas y teorías conspirativas diseñadas específicamente para apelar a su perfil, su capacidad de pensamiento crítico se ve severamente comprometida. La consecuencia directa de esta exposición prolongada es la incapacidad de distinguir lo real de lo ficticio, lo que debilita la cohesión social

En el escenario geopolítico y tecnológico actual, los conflictos ya no se libran únicamente en la tierra, el mar o el aire, ni se limitan al entorno digital del ciberespacio. Hoy en día, el principal campo de batalla es la mente humana. Este fenómeno, denominado guerra cognitiva (Cog War), se define como la alteración sistemática de los mecanismos de procesamiento de información de las personas con el fin de modificar sus percepciones, debilitar el tejido social y desestabilizar instituciones. A diferencia de la guerra psicológica tradicional, la variante cognitiva aprovecha los algoritmos de la inteligencia artificial, las neurociencias y la hiperconectividad (digital) para automatizar y personalizar la manipulación a una escala sin precedentes (de por sí). México, caracterizado por una profunda polarización social, y ahora también por un consumo masivo de redes sociales, es blanco fácil para estas operaciones de desinformación armada.

El cerebro humano procesa la información mediante atajos mentales conocidos como heurísticas; sin embargo, en entornos digitales saturados como a los que estamos expuesta toda la ciudadanía, estos atajos nos vuelven propensos al sesgo de confirmación (la tendencia a aceptar como verdadero aquello que alinea con nuestras creencias previas) y al efecto de ilusión de verdad (donde la repetición constante de una mentira la hace parecer real). En México, plataformas como WhatsApp y Facebook operan no solo como canales de comunicación, sino como los principales constructores de la realidad cotidiana para millones de ciudadanos. Investigaciones sobre la difusión de noticias falsas demuestran que las narrativas que apelan a emociones primarias como el miedo, la indignación moral o el agravio social se propagan hasta seis veces más rápido que la información verídica (Vosoughi et al., 2018). Esta dinámica es capitalizada por actores tanto internos como externos para fragmentar la opinión pública en torno a temas críticos como la seguridad nacional, los procesos electorales y las crisis de salud pública.

El ecosistema digital mexicano está profundamente marcado por la polarización política. Las campañas de desinformación no buscan necesariamente que la población adopte una ideología específica, sino destruir la confianza mutua y generar anomia social (ausencia o el debilitamiento de las normas y valores que regulan la conducta de los individuos). Al fragmentar a la sociedad en cámaras de eco (donde los usuarios solo interactúan con posturas afines), los algoritmos de recomendación radicalizan las posturas y anulan el debate democrático. Cuando un ciudadano mexicano es bombardeado diariamente con narrativas hiperpartidistas y teorías conspirativas diseñadas específicamente para apelar a su perfil, su capacidad de pensamiento crítico se ve severamente comprometida. La consecuencia directa de esta exposición prolongada es la incapacidad de distinguir lo real de lo ficticio, lo que debilita la cohesión social.

Frente a una amenaza que ataca directamente los procesos neurobiológicos de toma de decisiones, las respuestas puramente tecnológicas o regulatorias resultan insuficientes. La protección de la soberanía cognitiva de la población mexicana requiere la implementación urgente de una estrategia de inmunidad cognitiva basada en la ciencia del comportamiento. Una de las herramientas más prometedoras es la teoría de la inoculación psicológica. Igual que una vacuna biológica, la inoculación consiste en exponer de forma controlada a los ciudadanos a dosis debilitadas de las técnicas de manipulación comunes antes de que se enfrenten a ellas en el entorno real. Al anticipar cómo serán engañados, los individuos desarrollan anticuerpos (defensas) cognitivos que les permiten refutar activamente la desinformación.

Asimismo, es indispensable reformular los programas educativos en México para incluir una alfabetización mediática e informacional crítica. Esto implica dotar a los estudiantes desde niveles básicos con habilidades metodológicas para evaluar la procedencia de los datos, identificar sesgos cognitivos propios y comprender la economía de la atención que sustenta a las redes sociales.

Dado que el objetivo final de estas estrategias es la mente del ciudadano, la defensa nacional ya no puede entenderse únicamente en términos de fronteras o infraestructuras críticas. La verdadera resiliencia frente a la manipulación algorítmica radica en democratizar el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro propio cerebro y robustecer el pensamiento crítico colectivo. Solo mediante una sociedad consciente de sus vulnerabilidades cognitivas e inmunizada contra las tácticas de la desinformación, México podrá salvaguardar su autonomía decisoria y la viabilidad de su tejido democrático.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559