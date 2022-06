Por siglos la masonería ha sido un misterio y objeto de curiosidad por parte de mucha gente. Debido a la antigua persecución por parte de la iglesia y gobiernos autoritarios, ha sido una organización que se apoya en el secretismo, pero gracias a las libertades que gozamos todos los ciudadanos en la modernidad, ha pasado de ser una organización secreta, a ser discreta. Pero aún esta pregunta ronda en la mente de muchas personas: ¿Qué es la masonería?

Existe una definición esotérica universal que comparten todos los masones del mundo y es que “es el estudio de la filosofía, y en particular de la moral, para conocer y practicar las virtudes”.

La otra definición exotérica, o “vista desde afuera” es que, es una Institución universal de carácter iniciática, discreta y filantrópica, movida por un sentimiento de fraternidad.

La institución está organizada en grupos de personas que se reúnen en un determinado lugar, denominadas Logias, y que éstas a su vez, pertenecen a estructuras más amplias denominadas Grandes Logias, que generalmente tienen una jurisdicción territorial. Algunas logias se rigen con los antiguos reglamentos, de manera que no aceptan a mujeres. Otras son más progresistas y tienen mujeres en sus filas, o incluso cuentan con logias totalmente femeninas.

El origen de la masonería es incierto, pero una fecha de referencia es el 24 de junio de 1717, cuando se estructura formalmente la primer Gran Logia de Londres, y lo hacen con una Constitución que rige el actuar de sus miembros. Mediante su sistema en redes, rápidamente se expandió por toda Europa y América, y con ella los principios torales de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Sus miembros tienen que pasar por un rito de iniciación, en la que se pone a prueba la templanza y fortaleza (dos de las virtudes cardinales). Una vez que el candidato ha superado su iniciación, se le revelan palabras y saludos; formas de comunicarse, que sólo pueden ser compartidas con otro legítimo masón.

La didáctica es mediante símbolos y alegorías, y el conocimiento se transfiere de manera escalonada en forma de grados; treinta y tres en total.

La beneficencia es una tarea continua y permanente para sus miembros, tanto que han formado algunas de las instituciones filantrópicas más importantes del mundo, como la Cruz Roja, Club de Leones, Shriners International, y muchas más.

¿Qué NO es la masonería?

La masonería No es una religión. Sus miembros son adeptos a distintas religiones: los hay católicos, protestantes, judíos, etc. Todas las religiones son bienvenidas. Uno de los requisitos para pertenecer a la institución es creer en un Ser Supremo, sea cual sea. No hay ateos.

La masonería NO es un partido político. Al igual que con la Fe, los hay de distintas ideologías políticas; conservadores y liberales. No se hace política como institución, pero los masones sí pueden influir en el colectivo desde el ejercicio del derecho público. Muchos practican la política, y esto lo puede realizar el masón desde su libertad, formando parte de las entidades no masónicas, pero nunca en nombre de la masonería. Hay grandes naciones y entidades fundadas o gobernadas por masones, no por la masonería.

La masonería NO es una agencia de colocación o de influencias. La fraternidad debe siempre reinar en las logias, ese hermanamiento permite tener redes sociales y contactos de apoyo o refugio, pero no es el objetivo central de sus miembros.

En todas las logias masónicas se inculcan los ideales de Libertad e Igualdad entre los individuos. Se combaten los vicios y los dogmas doctrinarios. Eso ha traído que sea prohibida en sistemas de gobierno represivos y autoritarios.

Los masones actualmente están en todas las ciudades del mundo y en todos los ámbitos de la vida pública; son académicos, políticos, artistas, deportistas, profesionistas, y han impulsado y liderado muchos de los movimientos sociales más importantes de los últimos tres siglos. En México, fueron precursores de la Independencia, de la Reforma, y de la Revolución.

Finalmente, la masonería como escuela de formación humana es hermosa. Es una guía perfecta de comportamiento ético y moral, pero otra cosa son los masones, que, como todos los seres humanos, somos tan imperfectos.

Es cuanto....