¿Qué es la servidumbre de vista?

Gracias a la servidumbre de vista, el dueño del inmueble en que se pretenden construir los departamentos debe o no construirlos o construirlos de tal forma que no afecten la vista que usted tiene hacia el mar.

La servidumbre de vista es una limitación al derecho de propiedad sobre un inmueble, que impide afectar el derecho al paisaje que forma parte del derecho a un medio ambiente sano, de los vecinos del inmueble.

Como ejemplo de una servidumbre de vista, imagine que vive frente al mar y de pronto, al propietario de un terreno que se encuentra entre su propiedad y el mar, se le ocurre querer construir unos departamentos que taparán su vista al mar.

Gracias a la servidumbre de vista, el dueño del inmueble en que se pretenden construir los departamentos debe o no construirlos o construirlos de tal forma que no afecten la vista que usted tiene hacia el mar.

Sin pretender marearlo con choro legaloide, déjeme aclarar que existen dos tipos de servidumbre en general, uno es la servidumbre legal que se da cuando la ley la establece expresamente, y otra es la servidumbre que, sin estar reconocida expresamente en la ley, se da para proteger una situación de hecho evitando lesionar los derechos de alguien.

En México la servidumbre legal de vista sólo existe en el estado de Guerrero, en donde está reconocida expresamente por su Código Civil y particularmente en el puerto de Acapulco, en donde existe un reglamento municipal que la incorpora.

Pero eso no quiere decir que en nuestra ciudad no exista la servidumbre de vista, ya que, a partir del reconocimiento del derecho al paisaje como parte del derecho a un medio ambiente sano (artículo 4° de la Constitución General), los jueces deben reconocerla y establecerla en una sentencia.

Como en toda servidumbre, si un juez determina que debe protegerse el derecho al paisaje en favor de alguien, en contrapartida debe establecer la indemnización en dinero que se le tiene que pagar al dueño del inmueble afectado por la servidumbre de vista.

Esa indemnización será fijada por peritos valuadores tomando en cuenta un valor razonable, es decir, no puede fijarse considerando el valor de venta o comercial del inmueble.

Los pocos casos donde se ha intentado establecer una servidumbre de vista se han perdido, pero eso fue porque cuando se iniciaron no existía reconocimiento legal del derecho al paisaje y también porque fueron mal manejados.

Como siempre le digo y más aún en temas legales técnicamente complejos, como la servidumbre de vista, si usted se ve en la necesidad de proteger su derecho al paisaje, asegúrese de contar con un abogado experto en el tema y no se deje apantallar por charlatanes que incluso pueden estar impedidos legalmente para llevar su caso porque son servidores públicos.