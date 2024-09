La reciente elección de Claudia Sheinbaum, con una mayoría abrumadora, ha generado una retórica peligrosa: la idea de que la mayoría en las urnas justifica cualquier tipo de decisión. Esta interpretación no sólo es simplista, sino profundamente antidemocrática.

La popularidad de AMLO y su sucesora, Sheinbaum, ha despertado interrogantes fundamentales sobre lo que realmente significa la democracia. ¿Es sólo el gobierno de la mayoría? ¿Se puede hacer cualquier cosa en nombre de la voluntad popular? Para abordar estas preguntas, es esencial profundizar en lo que la democracia es y, quizás más importante, en lo que no es.

¿Qué es la democracia?

Finalmente, la participación ciudadana no se limita al día de las elecciones. La democracia exige un compromiso continuo de la ciudadanía, no solo en la elección de representantes, sino también en la exigencia de rendición de cuentas, la defensa de sus derechos y el respeto a las instituciones democráticas.

En su forma más básica, la democracia es el gobierno del pueblo. Sin embargo, esta definición sencilla puede ser engañosa si no se desglosa con mayor precisión. La democracia no es simplemente la ejecución de la voluntad de la mayoría en cada decisión, sino un sistema de gobierno en el que se respetan los derechos de todos, incluidas las minorías y los individuos que se oponen a la mayoría. Se trata de un delicado equilibrio entre la voluntad popular y la protección de los derechos fundamentales.

¿Qué no es la democracia?

En una democracia auténtica, el poder de la mayoría no es absoluto. No es democracia cuando las decisiones de la mayoría violan los derechos fundamentales de las minorías o erosionan la división de poderes. Un gobierno que busca modificar las reglas para mantenerse en el poder indefinidamente, o que intenta controlar el Poder Judicial, los medios de comunicación o las organizaciones independientes, no está actuando dentro de los principios democráticos, sino que está cruzando la línea hacia el autoritarismo.

El caso de México: la amenaza de una reinterpretación excluyente

La reciente elección de Claudia Sheinbaum, con una mayoría abrumadora, ha generado una retórica peligrosa: la idea de que la mayoría en las urnas justifica cualquier tipo de decisión. Se plantea que, porque se obtuvo una mayoría de votos, el gobierno tiene el derecho de reformar incluso las instituciones más fundamentales, como el sistema judicial, sin limitaciones. Sin embargo, esta interpretación no sólo es simplista, sino profundamente antidemocrática.

¿Qué está en juego?

La democracia no es simplemente el voto en las urnas ni el mandato temporal de una mayoría. Es un pacto social en el que todos, incluidos aquellos que no forman parte de la mayoría, tienen garantizados sus derechos. En México, estamos ante una encrucijada histórica. No se trata sólo del rumbo de un gobierno, sino del futuro de nuestras libertades, de la capacidad del ciudadano para exigir justicia sin temor a represalias, y de la vigencia del Estado de Derecho como el pilar de la convivencia pacífica.

Cuando se reinterpreta la democracia para justificar decisiones autoritarias, cuando se utiliza la popularidad como excusa para ignorar las instituciones que limitan el poder, estamos a un paso de perder aquello por lo que generaciones han luchado: una nación donde la voz de todas, no sólo de la mayoría, es escuchada. El silencio complaciente de hoy será el grito impotente de mañana si no entendemos y defendemos lo que realmente significa vivir en una democracia.

México ha sido, desde su nacimiento, una nación que abraza la libertad y la democracia, aunque no sin contradicciones ni dificultades. Nuestra historia política, marcada por un fuerte presidencialismo, nos ha llevado a un cruce de caminos, donde la sombra de la autocracia se cierne amenazante. Sin embargo, no todo está perdido. La democracia no es un concepto estático, es un proceso dinámico que vive y se alimenta del compromiso ciudadano.

La casi desaparecida educación cívica, por más golpeada que haya estado, lleva en su química la semilla de la resiliencia democrática.