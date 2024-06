La famosa frase; que tu mano izquierda no se entere de lo que hace la mano derecha, hace referencia a que normalmente es mal visto o no recomendado, que se comuniquen y difundan las buenas acciones o actividades altruistas.

Estas acciones altruistas según esta analogía, deben realizarse sin que nadie se entere, mucho menos se comuniquen por medio de las redes sociales. La recomendación es que se haga siempre en la discreción. Y si bien, hacer cosas buenas a veces tiene más satisfacción cuando nadie se entera y se hace desde el anonimato, el comunicarlas también tiene cosas positivas.

Cuando las buenas acciones se difunden tienen un efecto multiplicador, contagia a otros cuando las ven y usualmente se suman a dichas actividades. Cualquiera que sea el contexto, siempre será buena comunicarla, siempre y cuando sea una genuina acción solidaria y no se falte al respeto ni a la dignidad de la persona o causa beneficiada.

Cacarear el huevo como coloquialmente se le dice a la acción de difundir y comunicar las acciones o logros, es una actividad que sobre todo las instituciones que nos dedicamos a ayudar debemos hacer, por muchas poderosas razones.

Una de las más importantes razones por las cuales comunicar es una buena idea, es la transparencia con la que debemos conducir las instituciones de asistencia, nuestros aliados, a los cuales nos debemos, deben siempre recibir información ya sea en lo público o privado sobre qué se hizo con su ayuda, a cuantas personas se ayudaron y demás.

Esta información cuando se comunica no solo sirve para rendir cuentas a nuestros aliados, también tiene el efecto multiplicador hacia más personas y empresas, cuando se publica se conoce lo que hace la institución y cómo lo hace, es mucho más fácil sumar nuevos aliados cuando ya te conocen, cuando ya saben lo que haces y como lo realizas.

Si bien es cierto, no siempre se puede o debe comunicar todas las buenas acciones, ya sea porque se pretende continuar en el anonimato, no se tiene autorización para comunicar dicha acción solidaria o simplemente no se desea, cuando la motivación que hay detrás es genuina, desinteresada y se pretende sumar a más personas, no hay nada de malo en que tu mano izquierda se entere lo que hace tu mano derecha.

La sociedad sinaloense está ávida de ver y hacer buenas acciones, de conocer buenas noticias, todos queremos hacer el bien, y si al ver a otra persona hacerlo eso nos lleva a hacer el bien, qué mejor.

Siempre y cuando todas las buenas acciones las hagamos de manera genuina, desinteresada, respetando la privacidad y dignidad de quien se beneficia de dicha acción, comuniquémosla, informemos a todos, sumemos a más personas a nuestras causas.