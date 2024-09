Más de 5,500 solicitudes de apoyos alimentarios hemos recibido los últimos días en nuestra organización, todas ellas de familias seriamente afectadas por los acontecimientos por todos conocidos.

Gran parte de estas solicitudes son de familias que no han podido trabajar, particularmente los que laboran de noche, ya sea en antros, bares, restaurantes, pequeños comerciantes ambulantes, músicos y un sinfín más de pequeños emprendedores que han visto reducidas sus ventas significativamente.

En nuestra organización hemos hecho hasta muchos esfuerzos por ayudar con alimento a dichas familias, pero tanto el alimento como el recurso es limitado, no podemos ayudar a más, y nos duele no poder hacerlo.

Sin embargo, queremos hacer algo más que ayudar con alimento, queremos ayudar un poco a que esto vaya mejorando poco a poco, ayudar a que miles de familias puedan llevar el pan a su mesa ¿De qué manera pretendemos hacerlo?

No podemos ocultar que la situación actual dificulta la reactivación económica de los sectores más afectados que recién se mencionaron, pero ¿Qué pasaría si generamos un espacio donde podamos consumirle sus productos a estos emprendedores? ¿Podríamos como sociedad, convocar a pequeños comerciantes, músicos, meseros, emprendedores y demás, a un lugar donde podamos consumir y a ayudar?

Sería muy difícil que, en un horario familiar y de día, convocamos a la mayor cantidad de pequeños negocios que puedan vender algún producto o alimento, en un lugar donde sea fácil acceder para todos, ya sea que puedas llevar a tu familia y pasar un rato agradable o bien, solo puedas pasar en tu coche a consumir.

Para hacerlo requerimos de todos unidos, sociedad e instituciones, podemos hacer algo sin precedentes en la ciudad que, por un lado, mande un mensaje de unidad y paz y por otro, ayudemos a todas estas familias que están pasando por una situación complicada.

Si vamos a consumir desde una botella de agua o cualquier alimento, podemos hacerlo ahí, el impacto para estas familias sería mayúsculo. Aunque en apariencia mínimo, esto ayudaría a que esas familias generen un ingreso, que en muchos de los casos está siendo de cero desde hace semanas.

Estas son solo ideas sobre qué más puedes hacer tú por ayudar. Tú que tienes la posibilidad de hacerlo, tú no estás siendo afectado o tan afectado económicamente, tú que puedes hacerlo.

La situación en el estado no afecta a todos por igual, no todos tiene la posibilidad de hacer “home oficce”, no todos tienen ahorros suficientes para enfrentar una adversidad económica como esta. La afectación económica a las familias menos favorecidas es similar a la situación que vivimos hace años en la pandemia.

Trataremos que esta idea se materialice en los próximos días, pero vamos a requerir de mucha ayuda, de muchas manos y voluntarios para que esto salga bien, con planeación y orden, donde siempre se privilegie el ayudar al menos favorecido.