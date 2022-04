De todas las formas de injusticia social que aquejan al País, quizá esta sea una de las más punzantes debido a que está completamente normalizada e invisibilizada, porque la explotación laboral sucede paredes adentro de casas comunes y corrientes, en las que viven personas comunes y corrientes como usted o como yo.

Que me salga buena,

sin mañas...

“Pero, ¿de dónde las trae? Es que mire, a mí las de Oaxaca no me gustan, porque son, mmmm, ehhhhh, ¿cómo le explico para que me entienda bien?, ya sé, mire, son muy batallosas; apenas hablan cinco palabras en español, son medio tapaditas, hay que explicarles tres millones de veces las cosas y de repente, así, zaz, de la nada, se te aparecen con el hijo que no te habían dicho que tenían cuando las metiste a tu casa. Se lo guardan hasta el final; son muy listas para lo que les conviene. Tampoco me gustan las de Puebla. No sé. Son como apocadas, mustias, mosquitas muertas, hay que sacarles las palabras con tirabuzón. Tampoco es que me interese mucho platicar con ellas, pero de vez en cuando uno necesita hablar y desahogarse, y tener la seguridad de que sí te van a ayudar cuando las necesitas. Imagínese, la muchachita esa poblana que tuve hace tres años, ni una caja de pastillas podía cambiar en la farmacia, porque todo le daba pena. Nunca me pudo sacar de un apuro. Nunca. Cuando digo nunca es nunca. Entonces uno se pregunta: ¿y para qué la tengo? ¿Verdad? Porque una no puede dejar de preguntarse esto, después de todo el esfuerzo que uno hace para tenerla aquí en la casa. Obvio, la tengo para que me ayude, para hacerme la vida un poco más fácil, ahorrar tiempo, pero ¡nooooo!, resulta que hasta las pastillas que se tomaba, porque estaba enferma de algo, tipo epilepsia, le tenía que comprar en la farmacia. Era incapaz de preguntar bien por las dichosas pastillas. Como lo oye, ni eso sabía hacer bien. Total, no me gustan ni oaxaqueñas, ni poblanas. Lo que quiero es que me salga buena, sin mañas. Eso es lo que quiero que me garantice usted. Necesito que se comprometa y me asegure que no se va a regresar a su pueblo en una semana. Ayyy no, siempre es un problema esto. Yo la necesito discreta, que no ande de preguntona, que sea limpia, acomedida, que no sea tontina, honesta, muy honesta, porque nosotros salimos mucho de casa, y necesitamos salir con la confianza de que no se va a embolsar nada o, Dios guarde, que nos vaya a vaciar la casa. Varias amigas me han contado de las mafias que se las ingenian para meter a estas muchachas a casas bien, y las dejan limpias en dos horas; ¡hasta la vajilla se llevan! Pues, como le digo, mientras no sean de Oaxaca o Puebla, no me importa de dónde la saque, usted tráigamela, pero tráigamela ya, porque estoy a punto de volverme loca, me uuuuuurrrge . ¿Cuánto me sale ya puesta aquí en la puerta de la casa?”.