Que no la saquen de su casa

Por lo pronto, si su ex esposo pretende que se remate por un juez la casa donde vive usted y sus menores hijos y la demanda ante un juez civil, ya sabe que puede apoyarse en la sentencia de la SCJN para evitarlo...

Como consecuencia de un divorcio y ya en la etapa final del juicio, un juez familiar decidió que la casa habitación que fue el hogar conyugal sería copropiedad de ambos ex esposos.

En pocas palabras, el 50 por ciento de la casa sería para la mujer y el otro 50 por ciento para el hombre.

Por el motivo que sea, el ex marido quería vender la casa y dividirse el dinero a partes iguales con la ex esposa.

Esta última dijo que no podía hacer eso porque en esa casa vivía ella y tres hijos menores de edad producto del matrimonio y con la mitad del dinero que le tocaría por la venta de la casa, no encontraría otra que le diera a ella y sus menores hijos el mismo nivel de vida que tenían.

Ante esa negativa, el ex esposo presentó una demanda en un juzgado civil, reclamando la extinción de la copropiedad y, como la casa no podía dividirse físicamente, solicitó al juez que se rematara y se repartiera el dinero en partes iguales.

Seguidos los trámites del juicio, el juez civil dictó sentencia a favor del ex esposo, ordenando la venta en remate de la casa y la entrega del producto de la venta por partes iguales.

La ex esposa apeló la sentencia del juez y el tribunal de apelación dictó sentencia otra vez en favor del ex esposo.

Finalmente el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dictó sentencia concediendo el amparo a la ex esposa, bajo el argumento de que, como el inmueble era la casa habitación de tres hijos menores de edad del matrimonio, no podía sacarse a remate sin garantizar que los menores de edad quedaran debidamente protegidos.

La SCJN no dice claramente en su sentencia cómo pueden quedar debidamente protegidos los derechos de los menores para que entonces sí se pueda vender la casa pero, como dicen por ahí, eso es otra historia que deberá resolver el ex esposo asesorándose de un abogado competente.

Por lo pronto, si su ex esposo pretende que se remate por un juez la casa donde vive usted y sus menores hijos y la demanda ante un juez civil, ya sabe que puede apoyarse en la sentencia de la SCJN para evitarlo pero, como siempre digo, asegúrese de contar con la asesoría de un abogado experto en el tema.