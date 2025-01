Que no olvide Sheinbaum la protección de derechos humanos

El gobierno actual ha fijado su postura ante la impunidad, y cómo va a enfrentarla. Sin embargo, sus políticas abren la puerta a mayores violaciones de derechos humanos.

No existe el Estado de derecho en un régimen democrático cuando las autoridades no cumplen la ley o cuando ésta no se aplica a los particulares. Pero tampoco cuando la ley no respeta los derechos humanos.

El grave problema de inseguridad e injusticia que prevalece en México conlleva el debilitamiento de ese Estado de derecho. La comisión de un delito (ya sea menor o de alto impacto) y la falta de respuesta efectiva, no sólo afecta a las víctimas directas e indirectas, sino que incrementa la desconfianza ciudadana y la percepción de que el Estado mexicano no es capaz de hacer cumplir la ley.