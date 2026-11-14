¿Qué onda con China?

Yo no tengo la menor idea si ha cundido ya una seria preocupación en Washington sobre nuestros nexos con China: comerciales, de telecomunicaciones, ideológicos o geopolíticos

Es probable que Trump y Xi Jinping celebren una nueva reunión bilateral en China la semana que entra, y que las elecciones de medio período en Estados Unidos no incidan mayormente en la relación entre las dos superpotencias. Quizás ahora Beijing no acceda tan fácilmente a la solicitud trumpiana de realizar una nueva foto de Yalta con Putin, y que en general considere que ya no vale la pena dedicar demasiado tiempo a las negociaciones con un Mandatario saliente y debilitado en Washington.

Pero las exigencias norteamericanas con otras naciones en materia comercial no se desvanecerán debido al triunfo Demócrata hace ocho días, en particular en lo referente a los vínculos económicos con China. México se encuentra en una posición especialmente vulnerable al respecto. Ciertamente, la iniciativa de varios legisladores Demócratas de eliminar los aranceles impuestos por Trump a Canadá podría, hipotéticamente, extenderse a México. Conviene recordar, sin embargo, que Trump probablemente vetaría la propuesta. Dispone de suficientes escaños Republicanos en ambas cámaras para evitar la aprobación. Asimismo, tal vez los pronósticos optimistas de la 4T y sus amigos se confirmen, y cualquier día Ciudad de México, Ottawa y Washington anuncien acuerdos comerciales espectaculares, intergalácticos, tales y como los que pronosticaron para antes de los comicios de noviembre.

No obstante, persiste un desafío de fondo para la postura comercial mexicana ante Estados Unidos. Podríamos denominarlo como el reto del doble déficit: el de Estados Unidos con México, y el de México con China. Desde luego que ambos se encuentran solo parcialmente vinculados, pero juntos constituyen una afronta para los proteccionistas norteamericanos como Trump y Peter Navarro, o para los “China hawks” como Jamieson Greer.

Durante el periodo enero-septiembre de 2025, el déficit mexicano con China alcanzó 96.8 millones de dólares. En 2025, también enero-septiembre, llegó a 105.9 mil millones, un incremento de 5.6 por ciemto. Esto, a pesar de los aranceles de 50 por ciento a las importaciones procedentes de China. Sabemos que una parte importante de las ventas chinas son automóviles, que resultaron poco sensibles a dichos aranceles (las empresas las absorbieron). La AMDA estima un crecimiento de 21 por ciento de un año al otro en carros de marca china, incluyendo a BYD, pero sin contar las unidades fabricadas en China por marcas no chinas. Se sabe también que una parte del incremento en las ventas chinas a México corresponde a componentes reexportados de equipo para data-centers en Estados Unidos. No importa. Esta situación se antoja insostenible, hasta en el corto plazo.

Aún hay más. El déficit comercial de Estados Unidos con México sumó 145.9 mil millones de dólares en 2025; subió a 184 mil millones este año, un Δ de 26 por ciento. Puede llegar a 250 mil millones para fin de año. La Secretaría de Economía y los quedabienes podrán decir misa y alegar que el déficit es “estructural”, que una proporción importante de los insumos de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos proviene de los mismos Estados Unidos, y que un déficit no equivale a una “perdida” como afirma Trump. Good luck with that. De nuevo, esta situación se antoja insostenible.

Claudia Sheinbaum, cuando no se encuentra investigando a Lorenzo Córdova, ha mostrado preocupación por este doble déficit. Le ha respondido a Trump, en una conversación de septiembre, que México buscaría elevar sus compras a Estados Unidos, y trataría de reducir las compras a Beijing. En algún momento, se le propuso un monto de 30 mil millones de dólares al año de reorientación; no parece haber comprado la idea.

Yo no tengo la menor idea si ha cundido ya una seria preocupación en Washington sobre nuestros nexos con China: comerciales, de telecomunicaciones, ideológicos o geopolíticos. Tampoco estoy enterado de la existencia -o irrealidad- de un círculo pro chino cercano a Sheinbaum, ni mucho menos si les hace caso. Su asistencia al foro de APEC en Shenzen no constituye prueba de nada, salvo de que ha abandonado una pequeña pizca del provincialismo de su predecesor. Pero me siento seguro al afirmar que el doble déficit mexicano-americano representa un peligro real, con una administración en Washington que cree en quimeras, y con mayorías Demócratas en el Congreso tan adversas a China como el ocupante de la Casa Blanca.