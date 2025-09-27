Hay una reforma a la ley de amparo, la misma se comentó la semana pasada, actualmente si una autoridad no cumple con una sentencia de amparo, puede ser sancionada, multada, destituida o terminar en la cárcel, con esta reforma, ¿si una autoridad no cumple qué pasa? La respuesta es nada; esto si se limita a decir que no puede cumplir.

Una Ministra de la SCJN señala que la controversia constitucional es como un juicio de amparo y no es así, el juicio de amparo debe (palabra clave) proteger derechos de la ciudadanía que se ve afectada por algún acto de autoridad, por otro lado, la controversia constitucional es cuando existe conflicto entre diversos poderes, por lo que como puede observar no tiene nada que ver uno con el otro, el que diga eso una Ministra de la SCJN debería de ser un escándalo, pero lamentablemente no lo es. ¿Qué pasa con que una Ministra no sepa diferenciar entre una controversia constitucional y un amparo? Nada.

Continuando con la SCJN, esta semana se supo que el Ministro Presidente tiene a su cargo más de 100 asesores, pero que a partir de octubre tendrá “solamente” 84, como punto de comparación, la Presidenta anterior tenía seis, uno de los argumentos que se señalaron para la “reforma judicial” es los altos sueldos y plantilla que se tenía, que cree que sea más oneroso, ¿tener más de 100 asesores o 6? Pero bueno, ya sabe, no pasa nada.

¿Recuerda los acordeones judiciales? Sí, aquellos que curiosamente se repartieron y de donde se obtuvo la gran mayoría de los ganadores, sí, esos mismos acordeones que en su momento se promovieron por muchos actores políticos, pues la empresa que los imprimió ha recibido 2 mil 883 millones de pesos desde el 2018 por parte de Gobierno. ¿Y qué pasa? Nada.

El Ministro Presidente Hugo Aguilar a través de su cuenta de X señala que se reunió con maestros jubilados de Chiapas, que escuchó sus inquietudes sobre el cálculo de sus pensiones y que les reiteró su compromiso de revisarlas con los ministros de la Corte, ¿Dígame, por favor, qué se le puede criticar a esto? El error es que ni el Ministro Presidente ni los demás ministros de la SCJN tienen esas funciones. El Ministro Presidente haciendo política. ¿Qué pasa? Nada.

Por último y por ser tema sensible, se reportó un intento de robo de una camioneta propiedad de una hija del Gobernador, lamentablemente esto se tradujo en una balacera entre los presuntos asaltantes y los escoltas, quien en ese momento resguardaban a una nieta del Mandatario, hecho sensible, de alto nivel que es necesario se aclare, así como han sucedido cientos (o miles) de hechos lamentables durante este último año. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los videos? ¿Qué pasa a quienes intentan hacer estos actos? ¿Qué pasa con la explicación que nos merecemos? ¿Será que acaso no pasa nada?

PD 1. “Están en un proceso de formación. Yo confío en que van a adecuarse a las exigencias que la sociedad espera”. Ricardo Monreal sobre el actuar de los ministros de la SCJN.

PD 2. En las sesiones de la SCJN ha sido un común no declarar quorum, ¿deberían de ser válidas las sesiones? La respuesta es no, pero... no pasa nada.

PD 3. “Gastos de comedor, gasolina, telefonía celular, capacitación y becas para estudios no se eliminan, se convertirán en ‘gastos operativos’”. La Ministra Lenia Batres, sobre las prestaciones que tendrá esta nueva SCJN.