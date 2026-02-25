¿Qué pasará ahora con el CJNG ante la muerte de ‘El Mencho’?

La caída de ‘El Mencho’ coloca al CJNG ante una encrucijada: transición ordenada o guerra interna. La disputa por el liderazgo podría provocar fragmentación, violencia regional e incursiones rivales, dependiendo de quién logre consolidar el mando

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por parte de elementos de fuerzas especiales de la Sedena en Tapalpa, Jalisco, generó un vacío de poder en la organización criminal más grande y poderosa de México, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿qué podemos esperar del CJNG en el futuro? ¿Quién asumirá el liderazgo de esta organización? ¿Podrá mantenerse la cohesión en dicho cártel? Es importante considerar que, a diferencia del resto de las organizaciones relevantes en México, el CJNG nunca había enfrentado un proceso interno de sucesión, ya que desde su fundación Nemesio Oseguera estuvo al frente, con un liderazgo bastante vertical. En dicho tenor ha habido procesos sucesorios tersos en otras organizaciones, con traspaso de liderazgo con poca a nula violencia; sin embargo, es mucho más común que la caída de un líder -sea por abatimiento, arresto o extradición- derive en violencia, por tanto, no podemos descartar ningún escenario. Por ello en el presente artículo se analizan las opciones en el futuro del CJNG, una vez que han perdido a su líder. Al respecto caben seis posibles escenarios, mismos que se exponen a continuación:

Escenario 1

Una transición tersa del poder a un nuevo liderazgo que sea apoyado por todos los jefes regionales, que mantenga estables los niveles de violencia en las zonas en donde opera el CJNG. Se trata de una opción posible, pero poco viable, primero, porque se trata de una organización formada por muchas células, las cuales tienen intereses encontrados, segundo, porque muchos de los liderazgos han acumulado poder por años y puede iniciar una disputa y tercero, porque ante la falta del Mencho, no existe un actor que pueda inclinar la balanza de forma inequívoca en favor de alguna de las opciones. Si algo nos ha enseñado la teoría de las organizaciones, es que en todo grupo siempre hay luchas de poder, por tanto, la llegada de un nuevo líder convendrá a algunos, pero perjudicará a otros, de manera que incluso en el escenario en el que haya una mayoría de liderazgos que se inclinen por una opción, no se puede descartar la insubordinación de algunos, aunque sean minoría.

Escenario 2

Cohesión de la mayor parte de la organización en torno a un liderazgo, pero con la insubordinación de unos cuantos líderes regionales, lo que implica brotes de violencia en el corto plazo, pero limitado a zonas muy específicas del país. Este escenario es más probable, porque lograr una decisión que tenga conforme a todos no es del todo realista, por ende, podría haber una disputa interna, aunque la misma esté acotada y tenga poca intensidad. En este escenario las escaladas de violencia dependerán de las zonas del País donde provengan los líderes inconformes.

Escenario 3

Una gran fragmentación como la que hoy vive el Cártel de Sinaloa, en donde la estructura del CJNG se parta en dos o tres organizaciones de gran tamaño. Este es un escenario posible, aunque menos que el anterior, debido a que implicaría una falta de acuerdo entre los principales líderes de la organización, generando una guerra abierta entre diferentes bandos. Dicho escenario implicaría un aumento importante de la violencia en el País, en especial en las zonas en donde el CJNG tiene mayor fuerza. Por ejemplo, Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Morelos y Tabasco.

Escenario 4

Una atomización de gran escala como la que vivieron los Beltrán Leyva con el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009, en donde los territorios de los Beltrán en Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, se dividieron entre una veintena de organizaciones medianas y pequeñas de corte local. Este escenario implicaría la desaparición del CJNG, para dar paso a nuevas organizaciones locales, lo que vendría acompañado por mucha violencia de forma prolongada en varias partes del país. Sin embargo, se trata de un escenario no tan probable debido a la enorme cobertura geográfica de la organización y a que no se identifican tantas diferencias internas en sus liderazgos.

Escenario 5

Un proceso de desgaste prolongado, como el que vivieron el Cártel de Juárez con la muerte de Amado Carrillo Fuentes o el del Cártel de Tijuana con el arresto de Benjamín Arellano Félix. En ambos casos sus hermanos tomaron el mando de las organizaciones, pero al no tener la misma destreza, comenzaron a perder territorios, conexiones y relevancia, mientras que las organizaciones rivales les fueron ganando terreno. Este escenario suena un poco complicado debido al tamaño que logró el CJNG en los últimos años, pero dependerá en gran medida de quién quede al mando, ya que un mal líder sí puede provocar un desgaste en la influencia y capacidad operativa de una organización, incluso de las de mayor tamaño.

Escenario 6

Invasión de territorios por parte de sus competidores y rompimiento de alianzas. En donde las organizaciones rivales intenten adueñarse por la fuerza de los territorios del CJNG, aprovechando el proceso interno que hoy vive la organización. Este escenario es altamente probable que suceda, es decir, que se presenten incursiones rivales, porque el CJNG tiene frentes abiertos en casi todas las entidades federativas, con decenas de organizaciones rivales, lo que es poco probable, es que esas mermas pongan en peligro la existencia de la organización. Este escenario se puede combinar con los otros previos y también se puede dar el caso de un rompimiento de alianzas previas. Por ejemplo, la que tiene con los Viagras en Michoacán, con la Unión Tepito en la Ciudad de México, con los Metros del Cártel del Golfo en Tamaulipas o con los Chapitos en todo el país, debido a que ahora les convenga a estas organizaciones otra estrategia.

