Esta semana se reportó el fallecimiento de una persona el miércoles de esta semana en Los Ángeles, sector norte de Culiacán, esto lamentablemente ha dejado de ser noticia en esta Ciudad, la persona en cuestión, un adolescente de 15 años de nombre Ricardo Mizael López Cebreros.

Al parecer al caminar por las calles de dicho sector fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon, este modus operandi y noticia se ha convertido tristemente en algo que se lee cotidianamente en noticias de esta ciudad, pero no debería de serlo, mucho menos cuando los padres del menor han salido a “aclarar” que su hijo era un joven sano, que no tenía ningún tipo de relación con actividades delictivas, que no estaba “metido”, que no estaba haciendo nada malo al momento en que sucedieron los hechos, por lo contrario salió de su casa a comprar un biberón a una farmacia por unos gatos que había rescatado, aclarando que esto sucedió alrededor de las 10:00 am.

Corrió en redes el hecho de que el niño cursaba la preparatoria, incluso mediante un mensaje el Rector de la UAS señaló que Ricardo Mizael López Cebreros fue un destacado alumno y talentoso deportista en la rama de basquetbol, solidarizándose con sus familiares y amigos.

Usted seguramente ya escuchó su historia, imposible no sentir empatía, más si tienes hijos cercanos de esa edad, pero ¿ya sintió indignación? ¿Qué sigue? Obviamente desear que los amigos y seres queridos encuentren resignación, ¿pero qué va a pasar? Pasarán los días y vendrán más noticias lamentables, y esto no es exageración, en estos mismos días se supo de la desaparición de unos mineros (se mencionan 10 y en algunos lados más) que trabajaban para la empresa Vizsla Silver Corp y esta semana se confirmó el hallazgo de cinco cuerpos, éstos fueron hallados en un predio en la localidad de El verde, municipio de Concordia.

En este mismo lugar, se supo que existían mas fosas con restos de cuerpos, se habla de cuatro y en otros lugares se habla de otras, a ciencia cierta no sé cuántas sean y siendo franco es una noticia que me parece increíble mas no ilógica, esto con tanto desaparecido.

Por esto insisto, hoy fue Ricardo Mizael, los mineros, las fosas clandestinas, pero ¿qué sigue? ¿Seguiremos deseando resignación? ¿Deseando que todos aquellos que pierden un ser querido encuentren paz? ¿Que aquellos que tienen un desaparecido lo encuentre con vida o sus restos? ¿Por cuánto tiempo más? Estamos atrapados en una situación de violencia nunca vista, que lamentablemente no vemos final y lo peor del caso, que por más que no debemos normalizarlo, se esta convirtiendo en una normalidad para usted, para sus hijos y todos aquellos que habitamos en este otrora maravilloso lugar para vivir.