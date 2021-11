¿Qué son esas cosas en mi ojo (moscas y luces azules)?

Este fenómeno visual es conocido como ‘moscas flotantes’, ‘telarañas’, o ‘hilos negros’. El nombre científico de estos objetos es ‘Muscae volitantes’, latín para ‘moscas flotantes’, y haciendo honor a su nombre, pueden ser bastante molestas.

¿Alguna vez has notado algo “nadando” en tu campo de visión?

Puede parecer un gusano pequeño o una mancha transparente que desaparece cuando tratas de enfocarla, pero reaparece cuando cambias la mirada.

Este fenómeno visual es conocido como “moscas flotantes”, “telarañas”, o “hilos negros”. El nombre científico de estos objetos es “Muscae volitantes”, latín para “moscas flotantes”, y haciendo honor a su nombre, pueden ser bastante molestas.

Estas figuras no son insectos, de hecho, ni siquiera son objetos; sin embargo, existen dentro de tu ojo. Las moscas flotantes pueden parecer estar vivas, dado que se mueven y cambian de forma.

Estas son pequeños objetos que proyectan sombras en la retina, el tejido sensitivo a la luz que se encuentra en la parte posterior de tu ojo. Estos pueden ser restos de tejido, eritrocitos (glóbulos rojos), o cúmulos de proteínas.

Estas partículas se encuentran suspendidas en el humor vítreo, el líquido que rellena el ojo. Cuando realizas un movimiento, estos objetos rebotan dentro de tu ojo. La mayor parte del tiempo, estos pasan desapercibidos y solo se distinguen cuando pasan cerca de la retina. Asimismo, las moscas voladoras son más nítidas cuando te quedas mirando una superficie uniforme bien iluminada como una pantalla o el cielo despejado, donde la consistencia del fondo permite que sean más fácil de distinguir.

Existe otro fenómeno visual que se parece a las moscas pero no se encuentran relacionados. Si alguna vez has visto pequeños puntos luminosos que aparecen cuando miras el cielo azul, has experimentado algo conocido como “fenómeno entoptico del campo azul”. De alguna manera, esto es lo opuesto a ver moscas. Aquí no estás viendo sombras, sino pequeñas ventanas móviles que dejan pasar luz a la retina. Estas “ventanas” son ocasionadas por leucocitos (glóbulos blancos) que se encuentran pasando por los capilares sanguíneos en la superficie de la retina. Estos leucocitos pueden ser tan grandes, llegando casi a tapar el capilar.

Como los glóbulos blancos son más transparentes a la luz azul que los glóbulos rojos que normalmente se encuentran en los capilares, lo que ves es un punto luminoso que se mueve. Esto en realidad es el glóbulo blanco siguiendo el trayecto de los capilares con cada pulsación del corazón.

En ciertas condiciones, también puedes observar una estela oscura que sigue a ese punto. Esto es ocasionado por glóbulos rojos que se acumularon detrás del glóbulo blanco en su trayecto a través del capilar.

Algunos museos de ciencia tienen exhibiciones que consisten en una proyección de luz azul que te permite ver estos fenómenos luminosos claramente.

Aunque todos experimentamos este tipo de efectos visuales, la frecuencia y tipo varían entre individuos. En el caso de las moscas, la mayoría del tiempo pasan desapercibidas por que nuestro cerebro aprende a ignorarlas. Sin embargo, moscas anormalmente numerosas o grandes pueden interferir con la visión y pueden ser un signo de una condición médica más seria que requiere atención.

Afortunadamente, en la mayoría de los casos, estos fenómenos visuales son solo un simple recordatorio de que lo que creemos que vemos depende tanto de nuestra biología como de nuestras mentes. El mundo externo es distinto para todos.