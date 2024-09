Es inaceptable que nuestra seguridad y el derecho a la educación dependan de la voluntad y el sentido común de quienes portan armas ilegalmente, cuando, en teoría, vivimos en un Estado de Derecho.

Apreciada lectora o lector. Hoy planeaba contarte sobre el reporte Education at a Glance (Estado de la Educación) 2024 y sus revelaciones sobre la inversión en educación, pero la casa literalmente se nos está incendiando. Como sabrás, desde hace algunas semanas Sinaloa está sumido en un fuego cruzado y, como tristemente sucede en este México mágico, estamos a merced de que un grupo de personas -para quienes la ley y la responsabilidad son irrelevantes- decidan darnos una tregua.

En medio de este caos están las miles de familias sinaloenses, con sus trabajos, sus escuelas y sus vidas en pausa, porque salir de casa es apostar a quedar atrapado en el fuego cruzado. El reporte del que originalmente quería hablarte tiene, curiosamente, un enfoque de equidad este año, y destaca las enormes diferencias entre los estados. Señala, en particular, la brecha entre el promedio nacional y el porcentaje de jóvenes que efectivamente asisten a la educación media superior en Chiapas, donde la diferencia es de alrededor de 17 puntos porcentuales menos. Si bien los primeros factores en los que normalmente podríamos pensar son socioeconómicos y geográficos como posibles explicaciones de esta inequidad, aquí en México sabemos que inasistencia escolar, en cualquier nivel, se puede explicar también por un factor determinante: la seguridad, o más bien, la falta de ella, un problema que nos ha afectado por casi dos décadas. Pregunten a Baja California, Tamaulipas, Michoacán...

Hoy, las niñas, niños y adolescentes sinaloenses no pueden asistir a la escuela. Y destacamos el poder porque, contrario a lo que se ha insinuado, no es que los adultos responsables no quieran llevarlos, sino que simplemente no existe esa opción. Que las escuelas estén abiertas no implica que haya condiciones seguras para que el aprendizaje ocurra. El riesgo es demasiado alto, es absurdo. ¿Arriesgarías la vida de tu hija o hijo solo por llevarlo a la escuela? Aprender es fundamental, por supuesto, en Mexicanos Primero lo afirmamos y lo defendemos como un derecho una y otra vez: es la razón de ser de nuestra organización. Pero lo primero, SIEMPRE, es el interés superior de la niñez, y esto significa que su seguridad y bienestar son la prioridad absoluta, punto. No hay discusión.

Es inaceptable que nuestra seguridad y el derecho a la educación dependan de la voluntad y el sentido común de quienes portan armas ilegalmente, cuando, en teoría, vivimos en un Estado de Derecho. Hoy, en Mexicanos Primero seguimos luchando por el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes en México. En consonancia con esta lucha, exigimos una seguridad efectiva para todas y todos ellos incluyendo sus docentes. Las escuelas abiertas sin medidas de seguridad adecuadas en el contexto actual, no garantizan en absoluto el derecho a aprender. Es un grave error confundir la apertura de las escuelas con la garantía de un entorno seguro para el aprendizaje. Aprender importa, estar seguras y seguros importa.

* La autora Alejandra Arvizu Fernández es directora de análisis de políticas educativas.