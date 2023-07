@LEXIAGlobal / Animal Politico / @Pajaropolitico

Es el momento de tomar con seriedad la problemática del cambio climático y que en caso de que no se tomen medidas, este podría ser el futuro que se espera a las siguientes generaciones. No debemos olvidar la problemática que vivimos por un momento solo porque el clima vuelve a la ‘normalidad’, en nosotros estará el futuro que queremos vivir, así que, querido calor, una disculpa por no olvidarte.