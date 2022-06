¿Quién es?

“Es acusado de corrupción, malversación de fondos, fraude, malicia, prácticas desleales, pederastia, y de haber obstaculizado la voluntad del (muy poderoso) durante el período en que era (figura menor). Una primera sentencia le impone el pago de una multa que ascendía a 5,000 (dineros), inhabilitación perpetua de la vida pública y exilio permanente, bajo pena de muerte si entraba en el territorio municipal. () no volvió jamás a (su tierra). El duro exilio lo llevó a madurar las creencias políticas y religiosas de las que está tejida (su obra).

Caudillos socialistas-espartanos

El Gerardo sobre ciertos caudillos colectivistas de la historia reciente: “Todos estos personajes históricos tienen lados oscuros muy desconcertantes. La manera cómo entregó Stalin a su hijo mayor para que muriera en manos de los nazis es una de esas oscuridades.

La mayor parte de los líderes revolucionarios surgidos de la gran crisis provocada por la Primera Guerra Mundial reviven en realidad a Esparta. Sin el estudio de la antigua Esparta no es posible entender al nacional socialismo y la forma como se inspiró en ese referente griego justificando así incluso sus crímenes modernos. Para Hitler los verdaderos antecedentes del nazismo no eran los bárbaros teutones, sino los guerreros espartanos. Pero la Rusia soviética también se reivindicaba como la Esparta del socialismo. En la biblioteca de Stalin había varios libros sobre la historia de Esparta, meticulosamente subrayados por el dictador. Y no se diga Mussolini, quien quería ver cómo la mejor influencia griega, la de Esparta, en la gran tradición romana.

Todos rompieron con las normas establecidas al considerar que estaban a la cabeza de “naciones guerreras”. Basados en movimientos revolucionarios violentos conquistaron el poder para ejercerlo en sus quimeras. Hitler y Stalin tenían rasgos psicopáticos. Mussolini a pesar de sus poses estaba más en la línea de lo “humano, demasiado humano” de Nietzsche. Todos tenían un genio, sin duda maligno, pero no eran personas normales.

Basta ver cómo trató a sus enemigos cada uno, para caracterizarlos. Hitler y Stalin eran implacables. Mussolini no lo era. Una vez en la República de Saló, le preguntaron por qué se encontraba de buen humor y su respuesta fue: “Hoy indulté a todos los de la lista de partisanos que me dieron, mi argumento, son muy jóvenes. Y eso basta”. Impensable algo así con cualquiera de los otros dictadores. Sin embargo, a pesar de los ruegos de su hija Edda, mandó fusilar a su yerno, el Conde Ciano, acusado de traidor”.