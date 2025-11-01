¿Quién manda en México?

Se presentan todos los días, desde el sexenio anterior, constantes plantones, bloqueos, protestas y toma de instalaciones y edificios públicos, sobre lo cual las autoridades no encuentran qué hacer para detenerlos, disolverlos, dividirlos o por lo menos ignorarlos... ¿Por qué se han recrudecido y aumentado estas protestas de los ciudadanos contra el poder público?, evidentemente porque éste no está cumpliendo con sus funciones básicas de buen gobierno.

Además de los múltiples problemas que está ocasionando la violencia, a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando, se presentan todos los días, desde el sexenio anterior, constantes plantones, bloqueos, protestas y toma de instalaciones y edificios públicos, sobre lo cual las autoridades no encuentran qué hacer para detenerlos, disolverlos, dividirlos o por lo menos ignorarlos, a pesar de que muchos de esos actos han sido violentos o han ocasionado daños a terceros, a los propias autoridades y a la economía en general.

¿Por qué se han recrudecido y aumentado estas protestas de los ciudadanos contra el poder público?, evidentemente porque éste no está cumpliendo con sus funciones básicas de buen gobierno: porque no ha podido o no ha querido proporcionar a la sociedad el servicio ineludible de seguridad personal y de respeto al derecho a la vida y la salud; porque prevalece la impunidad y se minimizan de los reclamos de agricultores del maíz por un precio justo, de los aguacateros y limoneros que protestan contra la extorsión y el “impuesto” que exigen los carteles y ahora, por el asesinato de uno de los líderes de limoneros; también por los constantes reclamos de madres e hijas por sus familiares desaparecidos o asesinados y por los crecientes feminicidios, infanticidios, asesinatos de periodistas y de policías y funcionarios públicos y otros múltiples casos de agravios no atendidos, no resueltos, ocultados y hasta olvidados por las autoridades.

Ante este desorden social no queda más que preguntarse: ¿quién manda realmente en México?, pues en el medio rural son los cárteles los que se han apoderado de vidas y haciendas, de caminos y medios de comunicación; las autoridades locales están atadas de manos por miedo, por conveniencia o porque son también parte de la delincuencia; en las ciudades, a pesar de los rondines del Ejército, de la Guardia Nacional y de policías estatales, los asesinatos siguen, continúa el cobro de piso a comerciantes y empresarios, así como las represalias a quienes no se sujeten a las exigencias de los maleantes; siguen igualmente el narcotráfico, los desaparecidos y los desplazados, en fin, esto indica que ya se perdió el control y la gobernanza.

Según las autoridades de E.U., México está controlado por los cárteles, “aunque dicen respetar mucho a la Presidente Sheinbaum”, pero en la práctica dicen que no es ella la que gobierna el país; sin embargo, desde la Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y desde los cuarteles y bases navales, llegan síntomas de que los que parecen mandar en México son los militares, dueños de todas las armas, de aeropuertos, puertos y trenes de México; son los que tienen el poder para controlar y acabar con la delincuencia y ahora cuentan con todo el presupuesto que necesitan más los ingresos que obtienen de las obras e instalaciones que gratuitamente les han sido concesionadas y hasta de las actividades delictivas como el reciente caso del “huachicol fiscal” que les produjo a algunos oficiales de la Marina “pingües” utilidades. Así pues, el sector militar está en posición de imponer sus condiciones al poder civil.

Algunos proponen que quien realmente gobierna y dirige a México es el ex Presidente López Obrador a través del Congreso, del partido Morena y de la 4T. Lo cierto es que sus “políticas” e ideología estatista y antiempresarial, su autoritarismo y centralismo están presentes y actuantes; su política internacional a favor de los países de izquierda y contra E.U. ha disminuido porque Trump ha impuesto sus “órdenes ejecutivas” a México y a todo el mundo, a lo cual la Presidente Sheinbaum ha tenido que doblegarse aún en contra de “su mentor”; pero todo parece indicar que el poder de AMLO está en declive frente al poder del país del norte.

Entonces, ¿en México está mandando Trump? Se puede decir que, en la economía de México, Trump cada día tiene más injerencia y control a través de los aranceles y prohibición a las exportaciones de México hacia E.U., a través de la expulsión de migrantes mexicanos que aquí no encontrarán trabajo, o a través del impuesto a las remesas y sus demandas contra la migración y el narcotráfico, así como de sus inocultables deseos de intervenir en México, de una u otra forma.

Por lo tanto, ¿quién manda en México? Es probable que los actores mencionados y el Gobierno tengan su tajada, pues la oposición política ya no aparece y el sector empresarial está temeroso y sin los líderes necesarios; mientras tanto, la sociedad que se aguante.