En su reciente comparecencia, el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, reafirmó la intención de ampliar la exploración de hidrocarburos en aguas profundas. Es una apuesta que pone en riesgo a las personas y a los océanos. La historia muestra con claridad que quienes terminan pagando el costo son las comunidades costeras, el sector pesquero y los ecosistemas marinos.
A inicios de este sexenio, en 2024, se dijo que México impulsaría las energías renovables. Sin embargo, el 23 de junio de este año, Pemex y Petrobras (empresa Brasileña) firmaron un un Memorando de Entendimiento (MoU) en donde uno de sus objetivos es evaluar las oportunidades de explorar y explotar hidrocarburos en áreas de aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México.
Según el MoU, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países, pero ¿quiénes han perdido por la explotación petrolera a lo largo de los años? Han perdido las comunidades costeras desplazadas por el cambio climático, el sector pesquero que por décadas han sido relegados por el petróleo, y los ecosistemas marinos que son afectados por derrames y la industria petrolera.
Cuando vemos las terribles consecuencias que han ocurrido por la explotación petrolera en el Golfo de México, es difícil imaginar los beneficios para la gente cuando ya hay comunidades que sufren los impactos de la quema de combustibles fósiles. Tal es el caso de la comunidad El Bosque, en Tabasco. Desde el 2019 la comunidad El Bosque ha visto cómo la erosión costera y el aumento del nivel del mar destruyó sus hogares, escuelas y calles. En 2022, más de 30 familias tuvieron que dejar la comunidad perdiendo no solo sus casas, también su sustento, ya que esta comunidad vive de la pesca. En 2024, 50 familias fueron reubicadas en la zona urbana de Frontera, lejos del mar, lejos de la pesca, lejos de su sustento.
“Somos los primeros desplazados climáticos del país, pero desafortunadamente no los últimos”, dijo una habitante de El Bosque. Esta frase se está convirtiendo en una realidad en la comunidad de las Barrancas en Alvarado Veracruz. Habitantes de las Barrancas, también comunidad pesquera, denunciaron que han comenzado a vivir el desplazamiento forzado por el cambio climático. El mar ya se ha comido casas ubicadas en la primera línea de playa en la comunidad.
La comunidad de El Bosque y Las Barrancas son ejemplos de desplazamiento forzado por el cambio climático, producto de la explotación petrolera en la región. Sin embargo, como comunidades pescadoras han vivido otras consecuencias por la extracción petrolera desde hace décadas, al igual que todo el sector pesquero de la región.
A lo largo del Golfo de México existen más de 90 mil familias que se dedican a la actividad pesquera. Capturan pulpos, meros, róbalos, camarones, jaibas, huachinangos, sardinas, tiburones, atunes, lisas, sierras y langostas. A partir de 2010 se redujo el número de embarcaciones en 25 %, debido, probablemente, al deterioro de la actividad y a una mayor participación de la industria petrolera. La pesca ha sido desplazada por el petróleo: no solo se han reducido las embarcaciones, también cada vez es más difícil pescar debido a las zonas de exclusión que se crean alrededor de las plataformas petroleras en la mar; nadie se puede acercar. Esto perjudica a los pescadores, porque cerca de las plataformas se agregan las especies de interés pesquero. Al no tener esa opción, tienen que ir más lejos poniendo en peligro su vida.
Existe otro peligro al que el sector pesquero y todo el ecosistema del Golfo de México, se enfrentan: los derrames petroleros.
El Golfo de México es un ecosistema maravilloso, hogar de más de 15 mil especies como cachalotes, manatíes, tiburones, ballenas. Cuenta con 1,500 especies endémicas, es decir, solo viven en este gran ecosistema marino y en ninguna otra parte del mundo. Cinco de las 7 especies de tortugas marinas habitan en el Golfo de México, y además tiene arrecifes de coral, pastos marinos y manglares donde se reproducen especies de interés pesquero.
El Golfo de México sostiene la vida en general, no solo la marina: produce al menos el 50 por ciento de oxígeno de nuestro planeta y absorbe alrededor del 25 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono que los seres humanos lanzamos a la atmósfera. Es decir, por extraer petróleo se pone en riesgo a nuestro principal aliado para luchar contra las emisiones que produce la quema del petróleo.
El Golfo de México no es una zona de sacrificio, pero cuando se habla de explorar en aguas profundas, parece que lo dan por perdido. No se piensa en toda la vida que habita estas aguas ni en los derrames que pueden ocurrir y ser catastróficos.
Los derrames en aguas profundas son inminentes. En el Golfo de México aún se viven las consecuencias del derrame de la plataforma Deepwater Horizon (de lado de Estados Unidos) del 20 de abril de 2010, cuando, durante 87 días, 134 millones de galones de petróleo se derramaron en el mar, contaminando playas y humedales, matando decenas de miles de aves, tortugas marinas y delfines. Las consecuencias viajaron con la corriente hasta las costas mexicanas, donde las comunidades pesqueras y los ecosistemas pagaron una cuenta que nunca fue suya.
En febrero de 2026 hubo en derrame en aguas someras donde el gobierno mexicano tardó en admitir su responsabilidad, y existió una falta de transparencia y rendición de cuentas. Además, tardaron en controlar el derrame, mientras se identificaron afectaciones a los ecosistemas con muertes de tortugas, manatíes, peces, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud de las comunidades, cooperativas y familias pesqueras. Hoy no se conoce con certeza las afectaciones ambientales, pero sí conocemos que el sector pesquero ha denunciado una falta de ingreso desde el incidente.
El derrame en febrero demuestra los riesgos inherentes a un modelo de desarrollo basado en la extracción de hidrocarburos. ¿Si esto sucede en aguas someras, qué podemos esperar si la actividad extractiva se expande a aguas profundas, donde los derrames son exponencialmente más difíciles de contener?
El desplazamiento forzado de comunidades enteras, el desplazamiento de la pesca, las zonas de exclusión, el daño a la maravillosa biodiversidad del Golfo de México, ocurre sin que exista la perforación en aguas profundas. Si continuamos por el camino del MoU, estos problemas serán aún más profundos. Las comunidades, la pesca, la enorme biodiversidad marina del Golfo de México correrán un grave peligro. El beneficio no será para las personas ni para los océanos, la historia en el Golfo de México lo demuestra.
Es momento de poner en el centro a las personas y al medio ambiente, y pensar en otras formas de desarrollo que no sean los hidrocarburos. Desde Oceana proponemos crear una zona de salvaguarda en aguas profundas para proteger el ecosistema, el océano, y que junto con las comunidades del Golfo de México se puedan crear propuestas de desarrollo para la región, que vayan más allá del petróleo. Es momento de pensar en cómo transitar a otras formas de energía y no seguir poniendo en riesgo nuestro futuro.