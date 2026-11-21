Pemex y Petrobras apuestan por explorar aguas profundas mientras comunidades pesqueras enfrentan desplazamiento, pérdida de sustento y contaminación. Expandir la frontera petrolera amenaza uno de los ecosistemas más valiosos del planeta

En su reciente comparecencia, el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, reafirmó la intención de ampliar la exploración de hidrocarburos en aguas profundas. Es una apuesta que pone en riesgo a las personas y a los océanos. La historia muestra con claridad que quienes terminan pagando el costo son las comunidades costeras, el sector pesquero y los ecosistemas marinos. A inicios de este sexenio, en 2024, se dijo que México impulsaría las energías renovables. Sin embargo, el 23 de junio de este año, Pemex y Petrobras (empresa Brasileña) firmaron un un Memorando de Entendimiento (MoU) en donde uno de sus objetivos es evaluar las oportunidades de explorar y explotar hidrocarburos en áreas de aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México. Según el MoU, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países, pero ¿quiénes han perdido por la explotación petrolera a lo largo de los años? Han perdido las comunidades costeras desplazadas por el cambio climático, el sector pesquero que por décadas han sido relegados por el petróleo, y los ecosistemas marinos que son afectados por derrames y la industria petrolera.

El petróleo ha desplazado a comunidades y a la pesca

Cuando vemos las terribles consecuencias que han ocurrido por la explotación petrolera en el Golfo de México, es difícil imaginar los beneficios para la gente cuando ya hay comunidades que sufren los impactos de la quema de combustibles fósiles. Tal es el caso de la comunidad El Bosque, en Tabasco. Desde el 2019 la comunidad El Bosque ha visto cómo la erosión costera y el aumento del nivel del mar destruyó sus hogares, escuelas y calles. En 2022, más de 30 familias tuvieron que dejar la comunidad perdiendo no solo sus casas, también su sustento, ya que esta comunidad vive de la pesca. En 2024, 50 familias fueron reubicadas en la zona urbana de Frontera, lejos del mar, lejos de la pesca, lejos de su sustento. “Somos los primeros desplazados climáticos del país, pero desafortunadamente no los últimos”, dijo una habitante de El Bosque. Esta frase se está convirtiendo en una realidad en la comunidad de las Barrancas en Alvarado Veracruz. Habitantes de las Barrancas, también comunidad pesquera, denunciaron que han comenzado a vivir el desplazamiento forzado por el cambio climático. El mar ya se ha comido casas ubicadas en la primera línea de playa en la comunidad. La comunidad de El Bosque y Las Barrancas son ejemplos de desplazamiento forzado por el cambio climático, producto de la explotación petrolera en la región. Sin embargo, como comunidades pescadoras han vivido otras consecuencias por la extracción petrolera desde hace décadas, al igual que todo el sector pesquero de la región. A lo largo del Golfo de México existen más de 90 mil familias que se dedican a la actividad pesquera. Capturan pulpos, meros, róbalos, camarones, jaibas, huachinangos, sardinas, tiburones, atunes, lisas, sierras y langostas. A partir de 2010 se redujo el número de embarcaciones en 25 %, debido, probablemente, al deterioro de la actividad y a una mayor participación de la industria petrolera. La pesca ha sido desplazada por el petróleo: no solo se han reducido las embarcaciones, también cada vez es más difícil pescar debido a las zonas de exclusión que se crean alrededor de las plataformas petroleras en la mar; nadie se puede acercar. Esto perjudica a los pescadores, porque cerca de las plataformas se agregan las especies de interés pesquero. Al no tener esa opción, tienen que ir más lejos poniendo en peligro su vida. Existe otro peligro al que el sector pesquero y todo el ecosistema del Golfo de México, se enfrentan: los derrames petroleros.

El Golfo de México, un ecosistema maravilloso, no es una zona de sacrificio