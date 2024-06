Los encuentros de Quirino Ordaz y Carlos Salinas son más dentro de los protocolos del poder que de identidad programática.

Quien sabe si Quirino Ordaz Coppel y Carlos Salinas de Gortari apenas se conozcan o tengan relación de amistad porque entre las cúspides de poder de uno y otro existe una brecha generacional de tres décadas, sin embargo, para la comentocracia azteca fue como miel sobre hojuelas el episodio donde el ex Presidente de México y el ex Gobernador de Sinaloa estuvieron juntos en la fiesta que el magnate Juan Antonio Pérez Simón realizó en su casa de la Finca de Pozuelo de Alarcón en Madrid, España. Haya sido como haya sido, el sentido común popular le aplicó al sinaloense la frase de dime con quién andas y te diré quién eres.

Desde el chauvinismo político parecieran trazarse reclamos incoherentes como el eventual escenario donde Quirino Ordaz condicionara su asistencia a la fiesta del empresario Pérez Simón a que Salinas quedara excluido como invitado. O que el Embajador procediera a desairar la cortesía del anfitrión aun cuando éste sostiene vínculos con México no sólo fraternales sino en materia de negocios, fundaciones y cultura. Bajo ningún enfoque se trató la presencia a una boda de pueblo donde la inasistencia no va más allá de desairar un plato con buena barbacoa.

Los encuentros de Quirino Ordaz y Carlos Salinas son más dentro de los protocolos del poder que de identidad programática. Así como la cortesía del servicio exterior le exigía al Embajador acudir al evento del 23 de junio en Madrid, en abril de 2018 el pragmatismo político lo obligó a asistir como Gobernador a la Ciudad de México al evento de celebración de los 70 años de edad del ex Presidente, obsequiándole mariscos llevados desde Sinaloa a sugerencia del entonces Mandatario nacional Enrique Peña Nieto.

En ningún caso hay registro de afectos sobresalientes entre el mazatleco y el defeño al tratarse el salinato de historias que en la última época de la dictadura perfecta protagonizó el PRI con magnicidios, rapiña de recursos públicos, simulación en combate a la pobreza y una familia que bajo la sombra de Los Pinos se enriqueció más no poder. En cambio, el quirinismo existió dos años bajo la égida de Peña Nieto y los tres restantes se acopló tanto al régimen amloísta que hasta terminó siendo adoptado por la 4T.

El affaire Madrid Se trata de un tema más para las revistas de vanidad que para el escándalo político, aunque la reacción virulenta en México hizo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador saliera en la conferencia de prensa mañanera a defender a su Embajador en España, cosa poco usual sobre todo cuando el Mandatario que es proclive a echarle leña a las hogueras que queman a sus colaboradores procedió a cortar de tajo la especulación al declarar que “para empezar, yo le tengo confianza a Quirino”.

Aparte aclaró el Presidente que Ordaz Coppel le solicitó autorización a través de una nota diplomática para hacer acto de presencia en la residencia de Pérez Simón y le fue concedida al tratarse el de una persona “amable y muy respetuosa” y además “de un empresario muy próspero, que tiene mucho dinero”. Liberó al gato encerrado que emanó de la publicación que hizo en la red social de X el sitio de contenidos Cuna de Grillos, con la nota al pie de “La foto con Salinas de Gortari que Quirino Ordaz no quiere que veas.

Es decir, resultó ser pólvora mojada la conjetura de una posible traición del ex Gobernador al Presidente López Obrador que es un testarudo antisalinista, carga dizque explosiva soltada desde la cúpula nacional del PRI, que todavía no cura el resentimiento, ¿o la envidia?, por el salto que Ordaz Coppel dio en 2022 a la llamada Cuarta Transformación, transfiguración de tricolor a guinda que le valió la acometida rabiosa del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

Quirino Ordaz no aparece en la fotografía de marras ni abrazado de Carlos Salinas ni siquiera cruzando miradas con el villano favorito de López Obrador y los mexicanos. Sí tuvieron una liga de conveniencia política para ambos cuando los dos militaban en el PRI, afinidad ideológica que desvanece en la actualidad al ser expulsado el Ex Gobernador del partido en el cual todavía mantiene fuerte influencia el ex Presidente.

La desconexión Quirino-Salinas no sólo es ideológica; es también cronológica por la línea del tiempo que separa 30 años los sexenios en que uno llevó las riendas del País y el otro ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo en Sinaloa. Por el hecho de haber coincidido en una tertulia no puede establecerse que el ex Gobernador se inscribe en automático en las ascuas del salinismo a punto de apagarse. Vaya, ni cenizas quedan ya del Grupo Atlacomulco que restablezcan aquel vínculo de Quirino Ordaz con Alfredo de Mazo y la extensión hacia Carlos Salinas.

Al final de cuentas lo que se planteó como escándalo acabó beneficiando a Quirino Ordaz, al refrendar el Presidente López Obrador la confianza depositada en el ex Gobernador de Sinaloa.