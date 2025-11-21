Radiografía de los municipios en México

Lejos de compartir visión con aquellos que piensan que los municipios deben tender a desaparecer para dar paso a un modelo de administración por regiones o zonas metropolitanas, soy de los que creen que se deben fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y sus ayuntamientos, así como legitimar la representación política en los cabildos

Hasta el 10 de octubre de 2025, México tenía 2 mil 478 municipios, la unidad base en la división territorial y política del país. El municipio es una entidad pública administrada por su ayuntamiento, que tiene como fin: prestar los servicios públicos más importantes para la vida en comunidad. Los municipios tienen facultades de gobierno para prestar servicios públicos, recaudar impuestos y derechos, expedir bandos y reglamentos para el orden social de la comunidad y administrar su propia hacienda bajo sus propios criterios.

La diversidad de las administraciones públicas municipales es muy grande. El municipio de Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca es uno de los menos poblados con apenas 81 habitantes, Santo Domingo Tlatayápan en el mismo estado con 113, y Ónavas, en Sonora, con 365. Al tiempo que el municipio de Tijuana en Baja California es el más poblado con 1.9 millones de habitantes. Por orden de población le siguen Iztapalapa en el Estado de México con 1.8 millones, León en Guanajuato con 1.7 y Puebla capital del estado con 1.6 millones.

Los municipios que mayor capacidad de recaudación propia tienen son: Zapopan en Jalisco con 3.06 mil millones de pesos por ingresos propios. Querétaro capital del estado con el mismo nombre con 3.05 mil millones de pesos y Monterrey en Nuevo León con 2.23 mil millones de pesos. Mientras que los más endeudados del país son: Hermosillo, en Sonora, con 1,640 millones de pesos en deuda, Monterrey, en Nuevo León, con 1,529 millones de pesos y Tijuana, Baja California, con 1,489 mil millones de pesos adeudados.

Por extensión territorial el municipio de San Quintín en Baja California alcanza casi 33 mil kilómetros cuadrados, seguido de Mulegé en la Baja Sur con 32 mil kilómetros cuadrados y Ocampo en Coahuila con 26 mil kilómetros cuadrados. Los municipios con menos territorio son Natividad en Oaxaca con 2.2 kilómetros cuadrados, Papalotla con 3.1 kilómetros cuadrados y Chiconcuac de 7.5 kilómetros cuadrados, los dos del Estado de México.

Por antigüedad el municipio de Veracruz en Veracruz, Tlaxcala y Puebla, los tres datan de la segunda década de 1500. Mientras que los municipios más recientes son San Felipe en Baja California, Las Vigas y San Nicolás de Ñuu Savi en Guerrero, así como Eldorado y Juan José Ríos de Sinaloa, todos estos nacidos por mandato constitucional en sus entidades durante 2021.

Analizar estos contrastes sirve para entender la complejidad de las administraciones públicas municipales. Ante esta diversidad, se antoja difícil hablar de un modelo único en el país para la solución de sus problemas. Hay municipios tan diferentes y complejos como los contrastes que acabamos de leer en los apuntes anteriores.

Lo cierto es que, siglos pasan y el municipio se mantiene como la unidad gubernamental más cercana para atender las necesidades de los ciudadanos, es también en donde los ciudadanos sienten mayor identidad y representación de sus necesidades. Lejos de compartir visión con aquellos que piensan que los municipios deben tender a desaparecer para dar paso a un modelo de administración por regiones o zonas metropolitanas, soy de los que creen que se deben fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y sus ayuntamientos, así como legitimar la representación política en los cabildos.

Profesionalizar e implementar el servicio profesional de carrera en los ayuntamientos, mejorar y optimizar la recaudación municipal e impedir el endeudamiento trienal, sobre todo para pasivos sin fuente de pago. Es inadmisible que casi el 80 por ciento de los ayuntamientos en México gasten y operen con menos del 30 por ciento de su presupuesto porque el 70 por ciento restante lo tienen comprometido en nómina, deuda y pasivos que arrastran desde tiempos inmemoriales. Luego le seguimos...