gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

WIKIPEDIA:

“Richard Alpert, también conocido como Baba Ram Dass (Boston, Massachusetts, 6 de abril de 1931-Maui, Hawái, 22 de diciembre de 2019), fue un maestro espiritual contemporáneo y escritor estadounidense que escribió en 1971 el libro Be Here Now.

Biografía

Obras

Libros

- Identification and Child Rearing (con R. Sears y L. Rau) (1962) Stanford University Press

- The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead (con Timothy Leary y Ralph Metzner) (1964) ISBN 0-8065-1652-6

- LSD (con Sídney Cohen) (1966) ISBN 0-453-00120-3

- Be Here Now (1971) ISBN 0-517-54305-2

- Doing Your Own Being (1973)

- The Only Dance There Is (1974) ISBN 0-385-08413-7

- Grist for the Mill (con Steven Levine) (1977) ISBN 0-89087-499-9

- Journey of Awakening: A Meditator’s Guidebook (1978) ISBN 0-553-28572-6

- Miracle of Love: Stories about Neem Karoli Baba (1979) ISBN 0-525-47611-3

- How Can I Help? Stories and Reflections on Service (con Paul Gorman) (1985) ISBN 0-394-72947-1

- Compassion in Action: Setting Out on the Path of Service (con Mirabai Bush) (1991) ISBN 0-517-57635-X

- Still Here: Embracing Aging, Changing and Dying (2000) ISBN 1-57322-871-0

- Paths to God: Living The Bhagavad Gita (2004) ISBN 1-4000-5403-6