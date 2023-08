gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

https://concepto.de/random/

¿Qué es algo random?

La palabra random pertenece a la lengua inglesa y se puede traducir como “aleatorio”, “al azar” o “casual”, y es un préstamo lingüístico muy común entre las generaciones de nativos digitales, como las llamadas generación millennial y generación Z, debido a la presencia dominante de la lengua inglesa en el mundo tecnológico y digital.

En su sentido estricto, random quiere decir “aleatorio”: algo que sucede de acuerdo a las leyes del azar, sin que su resultado pueda predecirse de ningún modo. Esto implica también que no tiene patrones reconocibles, que no sigue planes establecidos y no obedece a la voluntad de nadie.

En este sentido se utiliza, por ejemplo, para nombrar a los modos de reproducción aleatoria de los aparatos de sonido (shuffle o random), y también para eventos informáticos determinados por el azar, como es el caso de la memoria RAM (del inglés random-access memory, “memoria de acceso al azar”).

Sin embargo, en la jerga de las generaciones recientes, este concepto adquiere nuevos sentidos vinculados con aquello que no es importante, no es trascendente o que resulta sorprendente por lo poco común, lo imprevisible o lo carente de sentido. Puede ser usado con un sentido negativo (como algo decepcionante), positivo (como algo sorprendente) o neutro. Por ejemplo:

· “El otro día en la discoteca bailé con un chico random”, quiere decir que la persona con que se bailó no tiene mayor significancia personal, sino que fue elegida al azar, sin proponérselo.

· “Ayer vi la nueva película de Marvel y resultó ser muy random”, quiere decir que la película no satisfizo las expectativas de la persona, sino que le resultó indiferente, olvidable.

· “¿Quieres salir mañana en plan random?”, quiere decir que se le propone al otro una salida casual, sin un propósito establecido, sin planes, para matar el tiempo.

· “Ayer mi equipo de fútbol perdió contra el peor de la liga, todo muy random”, quiere decir que el hecho de haber perdido contra el peor equipo de la liga constituye un evento imprevisible, inesperado, que desafía la lógica y las expectativas.

· “Eso que dicen de las vacunas que causan autismo es muy random”, quiere decir que la afirmación mencionada es algo ridículo, sin fundamento, dicho sin pensar o sin un propósito discernible.

. “¡Me regalaron una consola nueva de videojuegos, qué random todo!”, quiere decir que el regalo es recibido con extrema sorpresa, que fue tan inesperado que parece debido al azar”.

https://www.yorokobu.es/que-significa-random/

Qué significa random para los jóvenes

“Teníamos el término aleatorio, pero nos sonaba mucho mejor en inglés, así que nos tiramos a bomba al charco de random y la adoptamos en nuestro vocabulario. Era una manera estupenda (y sutil) de decir que teníamos algunos conocimientos de tecnología.

Pero mientras que los boomers la mantuvimos (y mantenemos) en ese terreno, los Z y la chavalería en general la han incorporado a su vocabulario de una manera mucho más extensa. Ya no solo se utiliza para hablar de cosas que se hacen aleatoriamente, sin un orden prefijado, sino que sus significados se han ampliado tanto que se acerca mucho a una palabra comodín.

Random puede ser el ligue de una noche, esas relaciones que no aspiran a convertirse en historias de amor porque al día siguiente ni te acuerdas de su nombre (Me enrollé con un chico random). También habla de encuentros casuales, no planificados, pero siempre sorprendentes (Fue un encuentro random). Incluso los planes no premeditados son random (salir en plan random)”.