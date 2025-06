Rasgos que heredamos del padre

Más allá del aporte genético, el padre representa una figura esencial en el desarrollo afectivo, psicológico y social de sus hijos. En este Día del Padre, es valioso reconocer no solo el legado biológico que nos transmitieron, sino también el acompañamiento, el ejemplo y el amor que han forjado gran parte de quienes somos.

Referencias

- Berta, P. et al. (1990). Genetic evidence equating SRY and the testis-determining factor. Nature, 348(6300), 448–450.

- Wood, A. R. et al. (2014). Defining the role of common variation in the genomic and biological architecture of adult human height. Nature Genetics, 46(11), 1173–1186.

- Soubry, A. (2015). Epigenetic inheritance and evolution: A paternal perspective on dietary influences. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 118(1-2), 79–85.