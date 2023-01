Reanima Rocha la relación con agricultores. Contrahechuras de Montes Salas en SAyG

El Gobernador tiene en su Gabinete a colaboradores que poco colaboran en la construcción de gobernabilidad. Con frecuencia se le ve a Rocha apagando fuegos que por ningún motivo tienen razón de arder si los funcionarios fueran eficientes, apegados a la consigna de “más territorio y menos escritorio” que rige en el régimen de la llamada Cuarta Transformación en Sinaloa.

Aparte del buen estado de ánimo que les quedó después de ser atendidos, los productores agrícolas sinaloenses encontraron el apoyo del gobierno de Rubén Rocha Moya y corroboraron de manera directa que la relación con el Mandatario estatal vive el mejor momento y la que en realidad estaba rota es la línea de atención que el Secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas, debe mantener ininterrumpida con los sectores que están a cargo del área bajo su responsabilidad.

Los organismos de la agricultura privada fueron cayendo en los sentimientos de abandono y desconfianza. De las altas expectativas que les generó la llegada de Montes Salas a la SAyG transitaron a la sorpresa de que estando al frente de las políticas públicas sectoriales un hombre que conoce el campo, ingeniero agrónomo y productor y comercializador de papa, carece de la empatía con el agro local.

Los liderazgos de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa solicitaron, a través de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, tener encuentros periódicos con Rubén Rocha, pero no fueron concretados. El desasosiego creció al hacer planteamientos ante la SAyG y ver que dichas gestiones quedaban en “vamos a ver” sin aterrizar en respuestas o soluciones. Esos vacíos que el gobierno deja son llenados irremediablemente por el desencanto.

Entonces invitaron a la Senadora Imelda Castro a sostener una reunión de trabajo y la legisladora del Movimiento Regeneración Nacional accedió. La semana pasada, el 10 de enero, la cita se cumplió en un ambiente de cordialidad, reconociendo los agricultores el aporte a la seguridad pública por el operativo militar del 5 de enero en el que fue detenido el cabecilla de una de las células delincuenciales que operan en Sinaloa. También le expusieron diversas temáticas a la integrante de la Cámara alta, entre éstas la de poder reunirse con el Gobernador Rocha.

La buena relación que existe entre Imelda Castro y Rubén Rocha operó para que tres días después el Gobernador se reuniera con los dirigentes de las 11 organizaciones agrícolas integradas en la CAADES y los resultados para los productores del campo fueron inmejorable. Bastantes barreras se derribaron en torno a lo que les corresponde hacer a lo agricultores y al gobierno en la divisa de que Sinaloa se fortalezca como troje de México.

En La Semanera de ayer el jefe del Ejecutivo Estatal dio cuenta de los acuerdos centrales: buscar mayor precio a las cosechas de maíz, agilizar embarques de hortalizas con destino a Estados Unidos que hallan cuellos de botella en los puntos militares de revisión, el gobierno asumirá el costo de almacenamiento de la producción de frijol hasta por 60 días para esperar a que el grano se venda mejor, y reunión con el Director del Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura para exponer la continuación de avíos otorgados por la Financiera Nacional de Desarrollo.

Todo esto conduce el mismo punto de partida en el análisis de por qué el Gobernador tiene que intervenir para reparar aquellos puentes de comunicación que sus secretarios debieran tender con los sectores sociales y económicos antes de que los problemas hagan crisis y solamente la mediación de Rocha los pueda resolver. Y conduce a observar de nuevo que al parecer la agenda del Secretario Montes Salas corre en sentido contrario de la bitácora que lleva la 4T sinaloense.

Inclusive en la comparecencia que Montes Salas tuvo el viernes en el Congreso del Estado, para la glosa del primer informe de Rocha Moya, las y los diputados lo espolearon para que dé mejores logros en materia de seguridad al productor agrícola en sus ingresos ante la volatilidad de los mercados, recuperar el status sanitario frente a la prevalencia de tuberculosis que impide tener una ganadería con capacidad de exportar becerros a Estados Unidos, labranza de conservación, y acuerdos a largo plazo con módulos de riego y usuarios de éstos para crear programas que ayuden a conservar y cuidar el agua almacenada en las presas.

Al mochitense a cargo de la SAyG le ha hecho el Gobernador amonestaciones públicas en algunas ocasiones, por ejemplo cuando Montes Salas acudió a la cabalgata de ganaderos de San Ignacio en el contexto en que las filtraciones de Guacamaya Leaks señalaron al dirigente del sector, Iván Ernesto Báez Martínez, de supuestos vínculos con la delincuencia organizada, y otra al reclamarle Rocha al funcionario que ante la amenaza de suspensión de créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero “no me ha buscado para nada, es un conflicto que no me deja dormir a mí, el Secretario es presidente de todos los secretarios de agricultura del país y ya debería de tenerme soluciones”.

A ver qué pasa. Quienes conocen a Montes Salas creen que le ha faltado carácter para demostrar el buen Secretario que pudo ser en el Gabinete de Rocha Moya.