Rechazo ciudadano a la censura

Cuando la Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer su propuesta de ley para supuestamente proteger a las audiencias, de inmediato obtuvo el rechazo generalizado de los medios, periodistas, comentaristas, investigadores, dirigentes políticos de la oposición, la Iglesia y de otros actores de la vida pública del país, y también de medios y organismos internacionales.
Ante las críticas, anunció que se llevaría a cabo una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, para lo cual, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una página donde cualquier interesado podía opinar haciendo un comentario o agregando un documento.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un análisis de la Consulta, que se realizó entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026, que publicó el pasado 24 de agosto. La Unidad de Investigación Aplicada del MCCI capturó y procesó los 8 mil 889 comentarios de los participantes, que se encuentran en la página abierta por la CRT.
El resultado del procesamiento es el siguiente: 82.2 por ciento de los comentarios fueron en contra; el 9.7 por ciento, a favor; 6.1 por ciento ofrece una posición matizada, y 2 por ciento no toma postura. Dos de cada tres comentarios (66 por ciento) dijeron que esta propuesta de ley es censura.
La segunda opinión más frecuente aparece en primera persona en uno de cada tres comentarios (34.2 por ciento): nadie pidió que lo protegieran. “Tenemos el derecho de decidir nosotros mismos”, resumió alguien. La tercera preocupación (24.6 por ciento) se formula casi siempre como pregunta: ¿por qué el Estado debe decidir qué es la verdad?
El siguiente grupo de opiniones (14.8 por ciento) cuestiona que la CRT, una dependencia del Gobierno, sea juez y parte. Por último, 11.5 por ciento de los comentarios criticaron que estas obligaciones recaigan sobre los concesionarios y no sobre la comunicación del propio Estado: “El gobierno miente y nadie lo evalúa” es una crítica que se repitió en mil 26 comentarios.
Hubo 271 participaciones en las que se adjuntaron documentos. En total se presentaron 2 mil 523 páginas entre las que destacan 48 pronunciamientos firmados por diversas organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, cámaras industriales y medios de comunicación.
El documento más completo fue el que presentó Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces, A. C., firmado por decenas de organizaciones y en el que incluso se proponen los articulados y mecanismos para hacer creíble que la intención de los lineamientos no es censurar ni controlar.
El 24 de agosto, MCCI decía que “está por verse si el gobierno considerará la opinión de aquellos que se tomaron el tiempo de participar e incluso de proponer soluciones con la esperanza de ser escuchados. En caso contrario lo que quedará claro es que este gobierno, al igual que el anterior, solo se escucha a sí mismo. Que la democracia para ellos no incluye ni el diálogo, ni la negociación ni la posibilidad de enmendar las políticas públicas”.
Después de que el pasado 28 de agosto, la presidenta publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, MCCI ha descubierto, por la huella digital del documento PDF del Informe de Consideraciones de la CRT, que el archivo se creó el miércoles 26 de agosto a las 21:28 horas; es decir, se hizo después de que la comisionada presidenta de la CRT ya había anunciado que los lineamientos habían sido aprobados por el Pleno. Esta consulta, como otras organizadas por Morena, fue una burla.