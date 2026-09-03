Rechazo ciudadano a la censura

El 82.2 por ciento de los 8 mil 889 comentarios sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias estuvo en contra. Aun así, la CRT aprobó el documento y el gobierno de Sheinbaum lo publicó en el DOF. La huella digital del expediente abre nuevas dudas sobre una consulta que parece haber llegado demasiado tarde.

Cuando la Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer su propuesta de ley para supuestamente proteger a las audiencias, de inmediato obtuvo el rechazo generalizado de los medios, periodistas, comentaristas, investigadores, dirigentes políticos de la oposición, la Iglesia y de otros actores de la vida pública del país, y también de medios y organismos internacionales. Ante las críticas, anunció que se llevaría a cabo una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, para lo cual, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una página donde cualquier interesado podía opinar haciendo un comentario o agregando un documento. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un análisis de la Consulta, que se realizó entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026, que publicó el pasado 24 de agosto. La Unidad de Investigación Aplicada del MCCI capturó y procesó los 8 mil 889 comentarios de los participantes, que se encuentran en la página abierta por la CRT. El resultado del procesamiento es el siguiente: 82.2 por ciento de los comentarios fueron en contra; el 9.7 por ciento, a favor; 6.1 por ciento ofrece una posición matizada, y 2 por ciento no toma postura. Dos de cada tres comentarios (66 por ciento) dijeron que esta propuesta de ley es censura. La segunda opinión más frecuente aparece en primera persona en uno de cada tres comentarios (34.2 por ciento): nadie pidió que lo protegieran. “Tenemos el derecho de decidir nosotros mismos”, resumió alguien. La tercera preocupación (24.6 por ciento) se formula casi siempre como pregunta: ¿por qué el Estado debe decidir qué es la verdad?

“El gobierno miente y nadie lo evalúa”