Recomendaciones para reducir el consumo eléctrico

Vale la pena realizar un análisis más detallado de las posibles fuentes de ineficiencia energética dentro de la vivienda

Los altos cobros de la tarifa de energía eléctrica han causado una controversia notable en la sociedad sinaloense recientemente. Si bien existen casos en los que estos cobros podrían resultar injustificados, en otros es altamente probable que seamos nosotros mismos una parte del problema. Instalaciones eléctricas inadecuadas u obsoletas, exceso de uso de aparatos electrónicos que nunca se desconectan, aires acondicionados encendidos durante largas jornadas e impermeabilizantes de baja calidad son algunos ejemplos.

Algunas veces no somos conscientes de estos hábitos y, en otras ocasiones, aun sabiendo sus consecuencias, resulta difícil escapar de este círculo vicioso. Uno de los factores que más influyen en el consumo de energía eléctrica en las viviendas de Sinaloa es el aire acondicionado (AC). Por ello, vale la pena concentrarnos en este equipo, que representa una de las principales fuentes de consumo energético durante la temporada de calor.

Entre las múltiples fuentes de consumo energético del hogar, el AC suele ser la más importante. Una revisión rápida de cualquier recibo (lo invito a revisar el último) permite observar cómo el consumo disminuye durante el invierno y aumenta hasta cuatro veces durante los meses más calurosos del año.

Una primera opción que muchas familias consideran para reducir este gasto prácticamente inevitable es la instalación de paneles solares. Si bien esta alternativa ofrece ventajas importantes, también implica una inversión considerable, costos de mantenimiento y periodos de recuperación que pueden extenderse por varios años.

Antes de tomar una decisión de esta magnitud, vale la pena realizar un análisis más detallado de las posibles fuentes de ineficiencia energética dentro de la vivienda. En muchos casos, mejorar el aislamiento térmico, optimizar el uso del aire acondicionado o corregir deficiencias en la instalación eléctrica puede generar reducciones significativas en el consumo sin necesidad de una inversión tan elevada.

Por ejemplo, una de las razones por las que el aire acondicionado funciona durante más tiempo del necesario es la transferencia de calor desde el techo hacia el interior de la casa. Se sabe que un buen impermeabilizante puede reducir entre cinco y diez grados la temperatura de las habitaciones, disminuyendo de forma importante la demanda de enfriamiento.

Aquí aparece un aspecto menos conocido relacionado con la luz del Sol y el calentamiento de nuestras viviendas. Es común que los techos sean blancos para reflejar la luz que podemos ver, pero la energía solar incluye también radiación ultravioleta e infrarroja, ambas invisibles para nuestros ojos. Cuando esta energía llega al techo, una parte es absorbida y se transforma en calor. Aunque la radiación ultravioleta transporta más energía por rayo, el calentamiento total del techo depende principalmente de cuánta energía de cada tipo de radiación recibe a lo largo del día.

Mientras la radiación ultravioleta aporta alrededor del 5 por ciento de la energía solar recibida y la luz visible cerca del 43 por ciento, la radiación infrarroja representa aproximadamente el 52 por ciento. En otras palabras, más de la mitad de la energía que recibe un techo proviene de una forma de radiación invisible para nuestros ojos, pero que desempeña un papel dominante en el calentamiento de los hogares.

Esto significa que no basta con reflejar la luz visible. También es necesario reducir la absorción de radiación infrarroja y favorecer que el calor acumulado pueda liberarse nuevamente al exterior. Un impermeabilizante de alta reflectancia y alta emitancia puede contribuir significativamente a este objetivo.

Entre las recomendaciones que especialistas nos han compartido destacan: 1) utilizar equipos de aire acondicionado tipo inverter, 2) emplear impermeabilizantes de alta reflectancia y emitancia, 3) mantener limpios los techos para evitar acumulación de polvo, 4) desconectar aparatos electrónicos que no se utilicen, 5) contar con instalaciones eléctricas adecuadas y 6) sustituir sistemas de iluminación antiguos por lámparas LED.

En un estado como Sinaloa, donde el aire acondicionado domina el consumo eléctrico, reducir la transferencia de calor a través del techo puede marcar una diferencia importante en su consumo eléctrico. Al impermeabilizarlo, debemos prestar atención no solo a la luz visible, sino también a la radiación infrarroja, responsable de más de la mitad de la energía solar que recibe una vivienda y, por tanto, de buena parte de su calentamiento.