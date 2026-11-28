Pasaron los comicios gringos, Trump volvió a la carga en el tema de la narcopolítica y la detención de 'El Chapo' Isidro volvió a poner en la palestra a Rubén Rocha Moya

Judicialmente no sabemos qué va a pasar con el ex Gobernador Rubén Rocha Moya, pero en el plano político se ve cada vez más descobijado tanto por Palacio Nacional como por el Tercer Piso. La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de las mañaneras que tres de las cuentas del doctor Rocha no habían sido descongeladas por la UIF una vez que un tribunal con sede en Sinaloa revocó la orden de congelarlas, pero el periodista Arturo Ángel -citado por Noroeste el jueves 26- sostiene la contrario: sí fueron parcialmente intervenidas según un comunicado de la UIF.

La Presidenta Sheinbaum cobijó, al igual que el conjunto de Morena, a Rocha Moya desde que surgieron los primeros señalamientos de políticos opositores sobre los apoyos financieros y operativos del Cártel de Sinaloa, o de al menos una de sus facciones, a la campaña del candidato ganador de la contienda electoral en 2021. Sin embargo, ese respaldo parecía haber terminado cuando el Gobernador con licencia, después de estar alejado varios meses de la silla gubernamental, regresó, sin consultar a Palacio Nacional pero sí, seguramente, a Palenque, por unas horas al Tercer Piso. Ese gran error de cálculo político llevó a Claudia Sheinbaum a echarle toda la aplanadora de los legisladores y gobernadores de Morena para obligarlo a, en los hechos, dimitir de la gubernatura de manera definitiva. Ese momento parecía el punto de partida para llevar a Rubén Rocha Moya a un proceso judicial en México. Sin embargo, la inquilina de Palacio Nacional sostuvo firmemente la postura oficial de no aceptar ningún proceso de extradición a Estados Unidos del ex Gobernador.

No se cedía ante la Casa Blanca pero se pensaba que Palacio Nacional ya había decidido desproteger totalmente al ex inquilino del Tercer Piso. No fue así, incluso, ante las elecciones en Estados Unidos y tantos problemas y escándalos de la 4T, quedaba relegado el caso Rocha Moya.

Sin embargo, pasaron los comicios gringos, Trump volvió a la carga en el tema de la narcopolítica y la detención de “El Chapo” Isidro volvió a poner en la palestra a Rubén Rocha Moya.

Por otra parte, en el ámbito estatal, el arribo a la gubernatura de Graciela Domínguez, en acuerdo con la Senadora Imelda Castro y el pleno apoyo de la Presidenta Sheinbaum, se inició un lento proceso para ir minando el poder político del badiraguatense. Graciela Domínguez ha ido desplazando poco a poco de las estructuras de gobierno a los cuadros rochistas. Tal empoderamiento no se quedará en la maquinaria gubernamental sino también, y esto quizá sea más importante en una perspectiva más amplia, en un poder que negocie con la virtual candidata de Morena al Tercer Piso, la Senadora Imelda Castro, candidaturas de la 4T a las cámaras de diputados y a las alcaldías.

El desalojo de rochistas de las oficinas del gobierno estatal difícilmente hubiese sucedido sin el acuerdo con Imelda Castro y, sobre todo, sin la venia de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, hay una clara voluntad de desterrar al rochismo del poder político. Esto parece inevitable ante la enorme presión de la Casa Blanca y de los medios periodísticos mexicanos. Y también porque es inocultable que la imagen política de Morena se ha resquebrajado después de más de dos años de la guerra narca y los enormes daños y dolor que ha provocado en Sinaloa.

Los morenistas todavía se ven muy confiados en que su marca, por sí sola, los va a hacer ganar la mayoría de los puestos de elección popular el próximo año. Deben convencerse, aun con encuestas en la mano, que no es así. El descontento, sobre todo de las clases altas y medias, es muy grande y creciente. El fin de la pax narca en el norte, sobre todo en Guasave, podría profundizar la violencia en Sinaloa y aumentar la frustración y el descontento.

Y, si Morena y el conjunto de la 4T no seleccionan a candidatos promisorios, sólidos, no desgastados y limpios de cualquier sospecha de tener relaciones prohibidas, la oposición puede darles más de un susto, a pesar de que las rancheras que cantan no están lejos de lo que tanto acusan a Morena. Nomás vean el cinismo y la desfachatez con la que buscan aliarse desesperadamente con el PAS, un partido que, ya sin el control de la UAS, nos les dará ni la mitad de los votos que siempre presumía el finado Melesio Cuén, y que sin duda fue ampliamente beneficiado por el operativo electoral ilegal de los amos de Sinaloa, que tanto le critican a Morena. Y, bueno, también habría que recordar lo que la Senadora de su partido, Paloma Sánchez, declaró hace semanas más o menos con estas palabras: en el PRI también hay gente ligada al narco. Eso, sin hablar de por lo menos seis décadas en las que se hablado, y comprobado, de los vínculos de casi todos sus gobernadores con los capos.

En este contexto, a pesar de lo dicho en relación a Rubén Rocha, todavía cabe la pregunta de si el ex Gobernador tiene el suficiente poder de colocar a cuadros suyos como candidatos a algún cargo de elección, porque en la lista aparecen muchos de ellos y con grandes posibilidades. Algunas y algunos tienen méritos propios, como Tere Guerra, Ríos Rojo o Daniel Ramírez y otros sin ninguno.

Pronto veremos como queda la distribución de los grupos de poder de Morena en la lista de candidatos.