Aprender de lo que ha funcionado, pero también de lo que no, es esencial. Admitir que el Insabi fue un error costoso en el peor momento posible (la pandemia por Covid-19) es un primer paso crucial. Reconocer un error y hacerlo público es la primera etapa para comenzar a mejorar nuestra realidad.

El 10 de julio, en respuesta a Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia mañanera los retos y fracasos que implicó el Insabi. El Presidente dijo textualmente: “En el caso de la salud, lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado. Desde el principio, ¿eh?, teníamos pensado lo del IMSS-Bienestar...”. 1

Este reconocimiento, inusual viniendo del Presidente, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable del “fracaso” de la administración, otorgando una aparente “victoria” a la oposición. Sin embargo, quisiera aprovechar este espacio para destacar que más que un signo de debilidad, reconocer nuestros errores debe ser visto como una virtud, como una oportunidad invaluable para mejorar.

En el ámbito de la salud, rara vez hablamos de nuestros errores, especialmente en lo que respecta a las políticas públicas. No obstante, es precisamente ahí donde más se aprende. Reconocer nuestros errores no solo es inusual por parte del Presidente, sino que también ocurre diariamente en nuestras clínicas y hospitales. De hecho, a nivel mundial, se calcula que los errores médicos se encuentran entre las principales causas de mortalidad, como es el caso en Estados Unidos. 2 3

Sin embargo, no es la mera ocurrencia de estos errores lo que define su impacto, sino nuestra respuesta a ellos. La capacidad de enfrentar y corregir los errores es lo que verdaderamente marca la diferencia. No hablar de los errores solo perjudica a los ya de por sí perjudicados: los pacientes. Si de verdad queremos un sistema de salud que garantice los derechos de quienes vivimos en México, necesitamos hablar de cara a la evidencia, poniendo a las personas en el centro, dejando a un lado nuestras ideologías y trabajando juntos con miras al futuro.

El reconocimiento del error del Insabi por parte del presidente permite a la nueva administración dar vuelta a la página y hacer frente a uno de sus más grandes retos de los primeros años: terminar de consolidar el IMSS-Bienestar OPD y el Servicio Nacional de Salud Pública. Y no solo consolidarlos, sino establecer cimientos sólidos que permitan su desarrollo y continuidad con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para quienes vivimos en México.

Construir un proyecto de salud sólido no es tarea de poco tiempo; requiere de continuidad y una visión a largo plazo. La oportunidad ahora es mejorar, aprender de los errores y garantizar que el acceso a la salud sea una realidad efectiva para todos los mexicanos.

El reconocimiento de los errores, lejos de ser una señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y madurez política. Ojalá el presidente y todas nosotras lo hiciéramos más seguido. Solo así, construyendo sobre los cimientos de la honestidad y la autocrítica, podremos avanzar hacia un sistema de salud incluyente y plural que realmente funcione para todas las personas.

Desde la ciudadanía, es nuestro deber exigir que las lecciones aprendidas se traduzcan en políticas efectivas y en la garantía de nuestros derechos. La lucha por la salud continúa, y no nos detendremos hasta lograr un acceso efectivo sin que nadie se quede atrás.

* El autor Andrés Castañeda Prado (@castanedaprado) es coordinador de la causa Salud y Bienestar de Nosotrxs.

