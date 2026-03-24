Reconocimiento del maximato

A partir de declaraciones realizadas en la mañanera del 18 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum reafirmó su continuidad con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, alimentando la lectura de un maximato dentro de la 4T y reabriendo el debate sobre autonomía presidencial, reforma judicial, reforma electoral y concentración de poder en México.

En la comparecencia mañanera del miércoles 18 de marzo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un reconocimiento público de la existencia del maximato que ejerce el Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

A pregunta de un pseudoperiodista, un chayotero, como otros muchos, que trabajan para Jesús Ramírez Cuevas, y se hacen presentes en la mañanera, la Presidenta le dijo, sin decir nombres, que hay quienes quieren que rompa y se enfrente con López Obrador.

Y también los que esperan exista una clara distinción entre el gobierno que él encabezó de 2018 a 2024 y el que ella preside de 2024 a 2030, pero que eso nunca va a suceder.

Y sostuvo que eso no pasará y que ella sigue y continúa el proyecto de la 4T que diseñó e inició López Obrador, su líder y mentor, y que nunca se alejará del mismo.

Dijo que hay quienes piensan que todos los días su antecesor le habla desde su casa en Palenque, para darle instrucciones, pero eso no sucede.

En días recientes algunos periodistas y analistas políticos han dicho y publicado, que López Obrador se ha comunicado con la Presidenta para manifestarle su desacuerdo y molestia con algunas de sus decisiones.

Lo que es muy claro y evidente, la Presidenta lo anunció a lo largo de toda su campaña, que su mandato y responsabilidad era construir el segundo piso de la casa del proyecto de la 4T.

A ella López Obrador, le dio la maqueta y los planos de lo que tenía que hacer, entre otras cosas sacar adelante, estaba en la ruta crítica que se le dio, la reforma del Poder Judicial, y la reforma electoral, proyecto diseñado por él.

La Presidenta, a través de una serie de maniobras, que incluyó el chantaje y la compra de personas, y la violación de la Constitución y tratados internacionales, consiguió la reforma del Poder Judicial, que le ordenó López Obrador, en el marco de hacer avanzar su proyecto.

Y ella se dio a la tarea de llevar a feliz término la reforma electoral, que también se le ordenó, tuvo un descalabro inicial cuando sus aliados del PT y el PVEM no le dieron su apoyo, pero se recuperó con el Plan B, que ahora sí cuenta con sus votos.

El Presidente López Obrador, antes de terminar su mandato, le nombró a su sucesora a más de la mitad del Gabinete, incluyendo a los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación.

Eligió también a los ahora gobernadores de Morena, a los senadores y diputados y también a los dirigentes del partido fundado por él.

La Presidenta asume la realidad del maximato y no se ve en el horizonte que vaya a romper con su antecesor y su clara influencia en su gestión sino hay evidencia que cada día se hace más presente.

Sus declaraciones del pasado 18 de marzo así lo dejan ver, y es lamentable que la primera mujer en la historia de México que asume el Poder Ejecutivo, lo que es un acontecimiento histórico, esté bajo las órdenes de un hombre, que ejerce su patriarcado.