Recorte de tasas en EEUU

Hoy se publicarán las cifras de inflación de noviembre, que podrían arrojar más pistas sobre el margen que tiene el banco central de México para seguir recortando la tasa objetivo

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta en Asia y Europa y negativa en América. Los principales índices bursátiles de Wall Street cayeron este lunes, derivado de un aumento en los rendimientos de papeles de deuda globales que terminó asustando a los mercados de renta variable. Después de un alza intradía del Nasdaq, por una nota favorecedora a la gigante Nvidia, ninguno de los tres principales índices logró cerrar el lunes positivamente. El SP500 había subido nueve de las últimas diez jornadas previas a la caída de ayer, llevando las ganancias del año a 16.4 por ciento.

Los principales índices accionarios reflejan cómo se transforma la economía de Estados Unidos, pues los sectores que lideran el crecimiento suelen concentrar a las empresas de mayor tamaño. Hoy, el valor de mercado del SP500 equivale a unas 2.6 veces el valor del Producto Interno Bruto y está dominado por compañías ligadas a la economía digital y a la inteligencia artificial, impulsadas por políticas públicas que buscan mantener el liderazgo tecnológico del país.

Contrastantemente, en 1957 el índice estaba compuesto principalmente por firmas industriales y energéticas, mientras que en 2025 las empresas tecnológicas representan alrededor del 35 por ciento del valor de mercado, con las ocho mayores enfocadas en semiconductores, servicios en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial.

En México el mercado de valores, a diferencia de sus pares importantes en el continente, tuvo un ligero aumento este lunes. Así, las ganancias en lo que va del año del mercado azteca ascienden a 28.3 por ciento. Los inversionistas incorporaron datos mixtos de empleo publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y un mal reporte de producción en el sector automotriz, que perfila su primer año negativo desde la pandemia de Covid-19. Hoy se publicarán las cifras de inflación de noviembre, que podrían arrojar más pistas sobre el margen que tiene el banco central de México para seguir recortando la tasa objetivo.

Destacó ayer que el Presidente Trump amenazó con un arancel comercial del cinco por ciento a México por lo que alegó fueron varias violaciones del tratado de agua durante los últimos cinco años. El Mandatario estadounidense Trump dijo que México debía a la unión americana más de 800 mil acres-pie de agua por no cumplir con el tratado durante los últimos cinco años, por lo que urgía a México a liberar 200 mil acres-pie de agua antes de finales de diciembre.

Estados Unidos y México firmaron un tratado de agua en 1944 que describe la asignación de las aguas compartidas del Río Grande, el Río Colorado y el Río Tijuana entre los dos países. El tratado asigna agua en periodos de cinco años. Sin embargo, México no cumplió con sus obligaciones en los últimos cinco años, según mostraron datos del gobierno estadounidense, generando preocupación entre los agricultores estadounidenses, especialmente los de Texas.

En temas energéticos, tenemos que los hidrocarburos perdieron valor este lunes. Así, el petróleo estadounidense para entrega en enero, West Texas Intermediate, cerró con una baja de 1.20 dólares para situarse en 58.88 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo para entrega en febrero, Brent del Mar del Norte, bajó 1.31 dólares para colocarse en 62.43 dólares. Este inicio de semana la atención de los operadores se centró en la alta oferta.

El petróleo se ha negociado en un rango estrecho durante la mayor parte del último mes, ya que el aumento de la oferta compensa el riesgo geopolítico. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha devuelto 2.6 millones de barriles diarios de recortes de producción a un mercado que ya cuenta con una oferta abundante en medio del aumento de la producción en el hemisferio occidental. Este aumento de la oferta está impulsando al alza los inventarios globales, lo que presiona los precios, como se informó la semana pasada sobre el aumento inesperado en las existencias comerciales de petróleo y un aumento en la oferta de productos refinados.

Sin embargo, Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa al intentar atacar petroleros rusos la semana pasada, mientras fracasa el intento liderado por Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de paz tras cuatro años de guerra. Los ataques, junto con las sanciones internacionales impuestas al país, han reducido las exportaciones rusas de petróleo y productos refinados, obligando a sus clientes a buscar suministros en otros países. El refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela también ha aumentado los riesgos geopolíticos, ya que las fuerzas estadounidenses atacan pequeñas embarcaciones que salen del país, mientras que el Presidente Donald Trump ha declarado que está considerando lanzar ataques contra Venezuela continental.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano tropezó por primera vez en cinco sesiones, ya que los inversores descuentan que la Reserva Federal aplicará un recorte de 25 puntos base a las tasas de interés en su decisión de este 10 de diciembre, que será la última del año, mientras que Banco de México optaría por un ajuste de la misma magnitud una semana después. De acuerdo a los registros de Banco de México, la moneda azteca se depreció ayer poco más de siete centavos respecto al cierre previo del viernes, para cerrar en 18.25 unidades por dólar interbancarias, con lo que cortó una racha alcista de cuatro días. En tanto, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó marginalmente hacia las 99.1 unidades.

Casi 90 por ciento de los inversionistas de futuros de bonos descuentan que la Reserva Federal aplicará un recorte de 25 puntos base a sus tasas de referencia este miércoles, para ubicarlas en un rango entre 3.5 y 3.75 por ciento. Del mismo modo, el consenso de analistas y agentes financieros del mercado espera que Banco de México reduzca sus propias tasas en un cuarto de punto porcentual el 18 de diciembre, antes de tomar una pausa en los primeros meses de 2026 por las presiones inflacionarias que traerían las nuevas políticas fiscales del gobierno mexicano. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.