Redefinir la existencia

Javier Cercas precisó que su vocación literaria tuvo un doble origen: desarraigo geográfico, al mudarse de lugar de residencia, y desarraigo espiritual o religioso.

Para definir al Papa Francisco -subrayó Javier Cercas en el cuarto capítulo de su libro- un diario gratuito colombiano publicó un oxímoron (figura literaria también llamada “contradictio in términis”, porque dos conceptos que parecen incompatibles dan origen a un nuevo significado): “Argentino, pero modesto”.

Cercas explicó en el quinto capítulo el motivo por el cual perdió la fe en su adolescencia, compensándola con su vocación y dedicación a la literatura: “Una confesión obligatoria: soy escritor porque perdí la fe”.

Hizo esta revelación durante un encuentro de diálogo público entre religión y literatura en la Embajada española en El Vaticano, al cual fue convocado por el Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de Cultura.

Escribió: “A la charla asistió un público abundante de curas y monjas, y la empecé realizando algunas revelaciones teológicas (tipo «comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco es un tanto dubitativa»), de las que nadie se rio salvo el Cardenal”.

Precisó que su vocación literaria tuvo un doble origen: desarraigo geográfico, al mudarse de lugar de residencia, y desarraigo espiritual o religioso. Éste último sucedió a los 14 años, cuando se enamoró y quiso salir del hoyo refugiándose en la lectura. Por desgracia, el libro que escogió fue “San Manuel Bueno, mártir”, de Miguel de Unamuno, donde plantea la historia de un cura de pueblo que pierde la fe y sigue predicando la Palabra de Dios a sus feligreses, “convencido de que, sin ella, no sobrevivirán al dolor de la existencia y a la soledad del mundo”.

Desde ese momento dejó de ser católico y se entregó al alcohol, al tabaco y al desenfreno en medio de terrible confusión mental, por lo que se entregó a la literatura como sucedáneo de la religión perdida.

