Con esta reforma 'el pueblo' tendrá el poder de elegir y supervisar, de elegir quizá, ¿pero de supervisar? No veo cómo.

La semana pasada comentamos en este espacio que considero un error la reforma judicial y por más que sigo analizándola no la veo como la solución a los problemas con los que cuenta el PJF. Veamos un poco más de ella.

Los ministros de la SCJN serán electos por voto popular y los candidatos saldrán de la siguiente manera: 10 serán propuesta del Ejecutivo (Presidente), 10 propuestas del Legislativo (5 de la Cámara de Senadores y 5 de la Cámara de Diputados) y 10 serán propuestas del Poder Judicial. Por lo que la postulación no será de manera libre y espontánea de cualquier ciudadano que quisiera participar.

Habrá una convocatoria, la cual será emitida por el Senado y la convocatoria señalará los requisitos para poder participar. Al ser una elección será el INE quien la organizará, se les darán 60 días a los 30 candidatos para que se den a conocer. A la fecha no se ha señalado partida especial para la organización de esta elección a cargo del INE.

Los ministros dejarán de ser 11 para ser 9 solamente, con una duración de 12 años en lugar de los 15 actuales, se eliminan ambas las salas de la SCJN, y será el pleno quien conozca y delibere TODOS los asuntos en sesiones públicas. Actualmente cada sala resuelve los ámbitos de su competencia y son 11 ministros en total, ¿ahora con menos ministros se resolverá más rápido?

Hay quien señala que con esta reforma “el pueblo” tendrá el poder de elegir y supervisar, de elegir quizá, ¿pero de supervisar? No veo cómo. Por su parte en la página del gobierno de México se señala que esta reforma tiene 4 objetivos, el primero de ellos una nueva integración de la SCJN para que sea más eficiente, austera y transparente (anótelo para que no se le olvide), segundo, al ser elegidos a través del voto, estos tendrán legitimidad democrática (nada mejor para ser buen juez que la legitimidad democrática), tercero, se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal en dos nuevas instituciones que garanticen las instancias de vigilancia y cuarto, nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones, de esto último me permito señalar que para que el amparo proceda se debe decretar alguna violación a derechos humanos, por lo cual, así que pues espero que se refiera a que no habrá violaciones a derechos humanos.

Ahora bien, en nuestro país, donde el recurso publico no es ilimitado, se organizarán elecciones, ¿Qué costo tendrán? Pues de acuerdo con Ricardo Monreal señala que tendrá un costo de 3 mil a 3,500 millones de pesos, sería interesante ver si este mismo costo es el que señala el INE.

En fin, insisto, sigo pensando que esta reforma no logrará su cometido, quizá logre otros, es más seguramente logrará otros, pero una mejor impartición de justicia no lo creo. Sigo creyendo que en lugar de eficientar la impartición de justicia, la politizará.

Por cierto, esta semana se dio a conocer que la Ministra Yasmín Esquivel (la que fue acusada de plagio), le pidió a la ministra presidenta, Norma Piña que renunciara a la presidencia en una sesión privada, esto al no existir interlocución entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Poder Judicial.

PD 1._ El Diputado local de Puebla, Fernando Sánchez Sasia (Morena) propone prisión hasta por 4 años a “quienes por sí mismos o con la ayuda de medios materiales, de transporte, de carga o similares, bloqueen, cierren, detengan, limiten, desvíen o intercepten el tránsito vehicular en vías públicas”.

PD 2._ Popularidad no es sinónimo de eficiencia, está más que demostrado.