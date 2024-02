@chamanesco / Animal Politico / @Pajaropolitico

Hoy en día, Morena y sus aliados cuentan con 273 diputados y 75 senadores; les faltan 64 diputados y nueve senadores para tener mayoría calificada. Ese dato bastaría para volver irrelevantes las iniciativas de reforma constitucional del Presidente en el tramo final de su sexenio, pues la aritmética no da para que sean aprobadas.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ya logró su objetivo: aún sin haber hecho público el contenido de sus iniciativas,(ya las anunció ayer) ya todos hablamos de esas reformas.

Nuevamente, López Obrador hace de la ocurrencia su mejor recurso para acaparar la agenda pública. Sus reformas no son otra cosa más que armas de distracción masiva, fuegos de artificio que desvían la atención de temas donde no le conviene que se concentre la conversación: la crisis de inseguridad y violencia, la crisis de derechos humanos, la crisis migratoria, la crisis en los servicios públicos de salud, la crisis de personas desaparecidas, la corrupción que no se ha frenado, la ineficacia de las obras públicas, la opacidad en las licitaciones y adquisiciones gubernamentales...

En lugar de eso, hablaremos de reformas que son imposibles de aprobar, pero fáciles de capitalizar políticamente. Temas, sin duda, profundos y que, de aprobarse, implicarían una transformación institucional importante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría ministras y ministros electos “por el pueblo”; el Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) sería asumido como parte de la estructura gubernamental y, probablemente, el Congreso de la Unión se reduciría y tendría una representación proporcional acotada.

Son planteamientos populares, pues quién no quiere jueces y ministros que no vivan en la estratósfera de la élite, elecciones más baratas, Cámaras del Congreso con menos burócratas que alimentar y pensiones más altas.

Pero admitámoslo: eso no va a ocurrir más que en la imaginación de López Obrador, quien -eso sí- deja en el último paquete de iniciativas que presentará como Presidente, un legado de deseos que configura el país que hubiera querido gobernar: un México híper presidencialista, sin contrapesos del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos.

Una agenda de deseos que, por cierto, no son compartidos en su totalidad por los legisladores de su partido-movimiento, ni en el equipo de la candidata a sucederlo, Claudia Sheinbaum. Aunque se la pasen diciendo que sí.