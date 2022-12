salomon.gaxiola@gmail.com

A la fecha van 14 periodistas asesinados en nuestro México, un país en el cual cada vez es más difícil ejercer tan noble profesión, obviamente esta profesión no es la única que corre riesgos, muchas más, es lamentable como matar a alguien en este país sea algo tan fácil y sobre todo tan impune. ¿Cuántos muertos sin culpables, sin autores intelectuales o materiales?

La semana pasada mencionamos que aun y cuando la reforma electoral no prosperó, el Presidente logró la modificación de diversas leyes secundarias esta semana, con 262 votos a favor y 217 en contra el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el primer dictamen en lo general y en lo particular del plan “b” por lo que se devuelve a la Cámara de Senadores. La Oposición ha señalado que acudirá a la SCJN argumentando la inconstitucionalidad de las reformas en cuestión, por su parte el Presidente agradeció a los legisladores y dijo que no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales.

Hablando de la SCJN, esta semana el Ministro Presidente Arturo Zaldívar rindió su cuarto y último informe, por lo que habremos de estar atentos a quien será el próximo Presidente, ¿será que ya ocupará el cargo alguna mujer? SI es ese el caso, sería Norma Piña Hernández o Yasmín Esquivel Mossa ya que Loretta Ortiz ha señalado que no buscaría el cargo.

Cambiando de tema, el pasado 13 de diciembre falleció el Gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, vale la pena recordar que en el 2018 fue candidato del Movimiento Regeneración Nacional, compitiendo contra Martha Erika Alonso del Partido Acción Nacional, siendo esta quien obtuvo el triunfo con un 38 por ciento de los votos. Lamentablemente el 24 de diciembre de ese mismo año en un accidente aéreo falleció junto con su esposo, por lo que el Congreso del Estado de Puebla nombra Gobernador interino y se realizaron elecciones extraordinarias donde obtuvo la victoria el hoy occiso.

En esta ocasión el Congreso del Estado ha nombrado un Gobernador sustituto, Sergio Salomón Cespedes Peregrina, quien ejercerá el cargo de diciembre de 2022 al 13 de diciembre de 2024, el actual Gobernador fue durante 20 años militante del PRI, pasó por Movimiento Ciudadano, del 2021 a la fecha es miembro de Morena y antes de ocupar el cargo de Gobernador se desempeñaba como líder del Poder Legislativo local. El periodo de gobierno de 2018 a 2024 será recordado por muchas cosas, entre otras por que para diciembre 2022 son seis personas quienes han ocupado dicho cargo de Gobernador.

Para finalizar, el pasado jueves en la noche a través de su cuenta de Twitter el periodista Ciro Gómez Leyva denunció un ataque armado en su contra: “A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado a las autoridades”. También agregó fotos de los impactos de bala que sufrió su camioneta”.

Por su parte, el Presidente en la Mañanera siguiente empezó con: “Quiero iniciar mandándole mi solidaridad y mi apoyo a Ciro Gómez Leyva, ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias mortales, graves, lo celebramos porque es un periodista y un ser humano, además es un dirigente de opinión pública”.

Para no terminar con el tema anterior, vale la pena recordar que la próxima semana será 24 de diciembre, espero pase una hermosa Noche Buena acompañado de sus seres queridos, disfrute y apapache a su familiar, se lo digo con antelación no vaya a ser que ya no nos leamos.

PD 1. “Y así fue como ganamos en muchas partes del estado, todos los que ganamos el 1 de julio de 2018, porque yo gané, me la robaron pero los castigó Dios”._ Miguel Barbosa Huerta.

PD 2. Nuestro Presidente ha dicho que para el gobierno mexicano el Presidente Pedro Castillo sigue siendo el Presidente de Perú, por lo que pondrá en pausa las relaciones con dicho país. ¿Y la no intervención?