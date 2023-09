Sea como sea, este 23 de septiembre presenciaremos la sorprendente escena de camaleonismo partidista, esa transfiguración donde las máscaras cambian sin tener la certeza de que muten las ideologías. Priistas que se van sin asumirlo como un acto de convicción y morenistas que los reciben con abrazos que en realidad son puñaladas en la espalda.

Hasta ayer el secreto mejor guardado era el de los ex priistas de Sinaloa que mañana se adhieren al Movimiento Regeneración Nacional y por lo tanto también a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, sin saberse si tal secrecía es para mantener lo sorpresivo del tan anunciado acto de trapecismo político o bien porque la negociación se entrampó al cotizarse alto los que se decoloran del tricolor y adoptan la tonalidad guinda.

Quién sabe. Lo que sí es verdad es que los cabildeos entraban ayer a la impaciencia por ofrecerle a la candidata de Morena a la Presidencia de México el mayor número de tránsfugas del PRI como bocado arrebatado a Xóchitl Gálvez, postulada por el Partido Revolucionario Institucional para suceder en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. Igual es cierto que por lo pronto se trata de actos en lo particular sin que cada adepto jale a grupos pues para eso hay plazos en lo que durará en proselitismo.

También han circulado listas al por mayor sin que alguna sea reconocida como oficial por los que organizan el evento que cerca del mediodía encabezará Sheinbaum en Culiacán. A unas horas de que comience la transferencia doctrinaria se mencionaba al menos a 20 priistas que poseen influencia sobre segmentos de militancia del PRI, entre ellos Jesús Valdés, Ricardo Madrid, Tony Castañeda, Daniel Amador Gaxiola, Cinthia Valenzuela, Gloria Himelda Félix, Fernando Pucheta, Miguel Loaiza y Feliciano Valle.

Excepto Pucheta, los demás han optado por reservarse el derecho de adhesión. El ex Alcalde de Mazatlán acudirá con Sheinbaum llevándole la reciente medición de intención del voto realizada en Sinaloa por la empresa de Consultoría e Inteligencia Electoral Statu Quo-Advance en la cual él logra el 91 por ciento de nivel de conocimiento y obtiene el 37 por ciento ante la pregunta de a quién prefiere o por quién votaría para Presidente Municipal de Mazatlán. En segundo lugar aparece Juan Alfonso Mejía con el 30 por ciento de gente que lo conoce o ha oído hablar de él, pero en cuanto a darle el voto secunda el actual Presidente Municipal, Édgar Augusto González Zataráin.

En los demás domina el hermetismo. Se nota que los ex priistas pro sheinbaumistas van a tientas hacia la decisión que a más tardar deberán tomar hoy. No dan pasos sin huarache, limpian de espinas el camino. Saben de la acometida que se les vendrá encima de parte del PRI nacional y estatal de la cual les adelantó la secretaria general de dicho partido, Graciela Ortiz González, que “ese priismo no lo queremos” y “se vayan quienes se vayan, lo que lamentamos mucho, vamos a salir adelante”.

En lo que toca a Morena está previsto que el impacto de los que se agregan esté más en los liderazgos que en desbandadas numerosas, dándole valor a lo simbólico por encima de lo cuantioso. Se prevén sorpresas, sin embargo ya a estas alturas se conocen quienes han renunciado a la militancia priista y podrían aparecer mañana en las filas morenistas con alguna certeza de que hallarán oportunidades en el partido de la 4T para buscar cargos de elección popular el próximo 2 de junio. Así que más que saltimbanquis que causen asombros, lo que sucederá es la ratificación de oportunismos con el salto de un columpio viejo y sucio a otro que creen está sostenido en las ramas de un buen árbol.

Primordialmente el propósito del acto de adhesión con Sheinbaum es darle al PRI una probadita de derrotismo antes de que inicien formalmente las campañas y con bastante anticipación al día de la votación. Los desterrados por el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y los que se fueron avergonzados por la calaña del jefe de la gavilla tricolor, quedaron en la orfandad política y al firmar la carta compromiso con la pretensa de Morena es como si adquirieran el acta de adopción que por lo pronto les evite quedar fuera de la boleta electoral. Ya saben que en la 4T, como lo postula AMLO, amor con amor se paga.

La expectativa de quienes buscan el amparo de la candidata de Morena sobrepasa a los que se van del PRI y se espera que panistas y perredistas también busquen la sombra de Sheinbaum. Es de suponerse que el ex panista Alejandro Higuera Osuna hizo la chamba de acercarle a desertores albiazules, pero ello está sujeto a la corroboración del sábado. De los perredistas no se espere gran cosa; apenas se completan en Sinaloa para tener representación en la coordinadora local del Frente Amplio por México.

Sea como sea, este 23 de septiembre presenciaremos la sorprendente escena de camaleonismo partidista, esa transfiguración donde las máscaras cambian sin tener la certeza de que muten las ideologías. Priistas que se van sin asumirlo como un acto de convicción y morenistas que los reciben con abrazos que en realidad son puñaladas en la espalda.