En otra ocasión comentamos que el Presidente tiene una lista negra, donde sin duda la SCJN está anotada y al parecer ahí seguirá, ya que esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación 229/2023.

El recurso en cuestión versaba sobre si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podía sesionar con solo 4 comisionados del pleno, esto derivado de que el Senado de la República no ha nombrado ningún integrante. El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia señala que el pleno el instituto se integra por 7 Comisionados con voz y voto (incluyendo al Presidente), pero el Senado ha sido omiso en nombrar nuevos comisionados, por lo que el INAI interpuso una controversia constitucional de la cual derivó el recurso de reclamación en cuestión.

El recurso se resolvió de la siguiente manera a favor de que el INAI sesione con los comisionados actuales, los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynek Potisek y en contra la ministra Yasmín Esquivel, por lo que aprobado el recurso el INAI podrá resolver los más de 8,200 recursos interpuestos, derivados de dejar de sesionar por más de 140 días.

Con lo logrado, el INAI podrá operar temporalmente y poder resolver esos más de 8,200 recursos pendientes, de los cuales 6,440 son de materia de acceso a la información, 1,383 en materia de datos personales, 379 de inconformidad en materia de acceso a la información, 26 de revisión atraídos en materia de acceso a la información y 8 atraídos en materia de datos personales; por lo que se han visto afectados miles de ciudadanos al no poder obtener respuestas en los plazos señalados por Ley.

¿Por qué el Gobierno quería que el INAI no sesionara? Pues el Presidente ha dicho que el Instituto no sirve para nada, que fue creado para simular combate a la corrupción, incluso pidió a los senadores de su partido que desaparecieran a dicho instituto. ¿Usted cuál cree que sea la razón?

Cambiando de tema, esta semana se vinculó a proceso al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina por presunto abuso de autoridad, al impedir que la Auditoría Superior del Estado realizara una auditoría, la vinculación a proceso se da después de una audiencia de 12 horas. El Rector al finalizar la audiencia llamó a la comunidad universitaria a “levantarse en armas” y luchar por defender a la institución, por lo pronto el Rector no puede salir del país mientras dure el proceso, por su parte la Fiscal del Estado, Sara Bruna señaló que estaba segura de que se lograría la vinculación a proceso. La pregunta es: ¿Se removerá al Rector de su cargo?

Esta no fue la única vinculación a proceso, ya que también fue vinculado el ex Alcalde de Mazatlán y ex Secretario de Turismo del estado, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, por desempeño irregular de la función publica mientras fue Alcalde de Mazatlán. Una vez vinculado, la defensa solicitó un plazo de 4 meses para investigación complementaria.

Para finalizar, será mujer la futura candidata presidencial del Frente Amplio por México, por el lado de Morena, muchos también aseguran que será mujer, ¿será que México por fin tendrá una mujer como titular del Ejecutivo Federal? Es este el único puesto que aún no ha sido devengado por una mujer.