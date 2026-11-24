A la memoria de Enrique Goldbard.

En 1928 el caudillo dominante Plutarco Elías Calles acabó con el derecho de las y los ciudadanos a elegir gobernantes. En 2026 el partido dominante, Morena, y sus aliados del Verde y el PT nos están quitando el derecho a decidir sobre el suelo que ocupamos.

Falta poco para que Morena pueda manejar a su antojo el uso del suelo de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La ZMVM es gigantesca. Sus 912 mil hectáreas están habitadas por 22 millones 121 mil personas. En la maraña de gobiernos destaca el federal, las 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios conurbados del Estado de México, los ocho de Hidalgo y Huitzilac en Morelos. Es un territorio caracterizado por la degradación ambiental y el abandono agrícola y biocultural que ahora menciona la 4T para justificar los cambios que está haciendo.

Su propuesta tiene dos documentos. Uno elaborado por el Gobierno capitalino y otro por el Gobierno federal y las cuatro entidades. Centro mi análisis en este último; en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM o Programa).

El Programa está controlado por un Consejo de Desarrollo Metropolitano integrado por cinco personas nombradas por los cinco gobiernos. El pequeño grupo designa a un secretariado técnico y a un órgano consultivo. Este último está integrado por personajes de prestigio propuestos por instituciones académicas o sociales, pero elegidos, ¡adivinan!, por las cinco personas que se aseguraron de un control absoluto aclarando que las opiniones emitidas por el mencionado órgano no serán vinculantes.

El POZMVM ya fue sometido a consulta de la ciudadanía y en estos momentos lo están revisando las cinco personas mencionadas. No están obligadas a consultar a nadie; cuando lo decidan publicarán el texto en el Diario Oficial de la Federación y entonces se convertirá “en obligatorio para todas las autoridades que ejercen competencias en materias metropolitanas”. Aunque deberán cumplir con la normatividad existente, Morena ha demostrado su capacidad para moldear las leyes a su favor.

Si como ciudadano me indigna la falta de contrapesos, como analista me horroriza la pobreza analítica del Programa. No dice una sola palabra sobre los responsables del caos que acertadamente señala. De hacerlo, tendría que mencionar la colusión de los gobernantes de ahora y antes con desarrolladores privados, criminales de diversos cárteles y jueces al servicio de los tres anteriores. Dicha colusión ha contribuido a la urbanización salvaje, a la inseguridad y a la corrupción, términos que tampoco son incluidos en el POZMVM.

Conversé sobre el tema con el colega del Tec de Monterrey Rodrigo Peña, quien coincide en que el POZMVM no habla sobre “quién gobierna de facto el uso del suelo”. Eso debilita el diagnóstico porque el uso del suelo está asociado con la gobernanza criminal silenciosa observable en los cárteles inmobiliarios, en el cobro de derecho de piso y en los oligopolios de comercio informal. El escaso tiempo dedicado a la consulta impidió enriquecer el documento. Tampoco ha ayudado el poco interés de los partidos opositores a Morena. Incomprensible, pues gobiernan al 20 por ciento de la población de la ZMVM (3 millones 701 mil 144 personas).

En los dos meses de consulta sobre el POZMVM, afloraron las inconformidades de algunas organizaciones vecinales. José Iracheta, Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reaccionó anunciando que el aumento al predial y la expropiación de lotes baldíos, entre otras medidas, serán eliminadas del proyecto. Es posible que así sea, pero la amenaza persiste porque Morena no piensa aflojar el férreo control que quiere tener sobre la ZMVM. Es una pieza indispensable para lograr que siga siendo la joya de su corona y la base de su poder político. Estamos ante la implantación de un modelo opaco, cupular y autoritario que evoca el México posrevolucionario.

En 1928 el caudillo dominante Plutarco Elías Calles acabó con el derecho de las y los ciudadanos a elegir gobernantes. En 2026 el partido dominante, Morena, y sus aliados del Verde y el PT nos están quitando el derecho a decidir sobre el suelo que ocupamos.

Los 22 millones de habitantes de la ZMVM estamos en riesgo de regresar al México de 1928, al presidencialismo sin contrapesos.

Agradezco al Subsecretario de la Sedatu, José Iracheta, sus opiniones y precisiones sobre este texto y su disposición a dialogar en El Colegio de México sobre urbanismo y violencia.

—

Colaboró Elena Simón Hernández